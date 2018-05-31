Как превратить время в деньги

Временем управлять невозможно, но можно грамотно организовать свой день.

Избитая фраза «Время — деньги» была сказана триста лет назад. Время по-прежнему остается самым ценным ресурсом. Особенно для тех, кто живет в Москве. Столица с ее ритмом жизни и обилием информации требует наличия определенных навыков от тех, кто хочет успеть все и везде.

Свою эффективность и продуктивность можно повысить благодаря тайм-менеджменту.

— Это не о том, как управлять временем. Им управлять невозможно, вы же не сможете отмотаться время назад, если опоздали на встречу. Тайм-менеджмент — это о том, как достигать поставленных целей, определенный набор инструментов, помогающий к чему-то прийти, — говорит специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров.

ХРОНОФАГИ

Современный мир уже привык социальным сетям, которые позволяют общаться людям, находящимся даже в противоположных точках земного шара, делиться красочными фотографиями с друзьями и многое другое. Но в то же время мало кто задумывается о том, сколько времени он тратит на них.

— Хронофагами называются поглотители времени, которые не предоставляют взамен какую-то пользу, — отмечает Евгений Лавров. — На какие-то мы можем повлиять, на другие — нет.

Например, соцсети — как раз управляемый хронофаг. Мы можем сами решить, стоит ли заходить и проверять ленту, или же строго-настрого себе это запретить.

— Другой пример — очередь в банке, пробка. На такой хронофаг мы повлиять не можем. Но можно использовать это время более продуктивно. Послушать аудиокнигу, позвонить родителям, с которыми давно не созванивались и так далее, — поясняет специалист.

Время также отнимают простой серфинг в интернете, бесцельное общение по телефону и просмотр телевизора.

ПЛАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ

Временем управлять невозможно, но можно грамотно организовать свой день.

— Тайм-менеджмент позволят найти время на наши цели. Если мы хотим чего-то добиться, то нужно посмотреть, на что мы тратим время сейчас. Например, многие хотят похудеть или начать бегать. Что они делают для этого? Можно себя мотивировать как угодно, но при этом лежать на диване, — говорит Евгений Лавров.

Для начала необходимо поставить цель — определиться, чего хотелось бы добиться в различных сферах жизни. Большинство специалистов советуют записывать свои цели на бумаге и держать их на видном месте — так поставленные цели исполняются намного чаще.

Однако одной постановки целей мало. Иногда огромное количество времени тратится все равно впустую, поскольку человек не может определиться, что нужно делать в первую очередь. Человек хватается за одно дело, резко переключается на другое, потом — на третье. В итоге теряется концентрация, день проходит, а из запланированного ничего не сделано.

ЭЙЗЕНХАУЭР СОВЕТУЕТ

Лучший на сегодняшний день инструмент, который поможет расставить приоритеты — матрица Эйзенхауэра. Потребуется разделить лист бумаги на четыре квадрата.

Важно и срочно. В первый квадрат пишем те задачи, которые нужно сделать немедленно и которые нельзя откладывать.

Не срочно, но важно. Во второй квадрат — задачи, которые сделать необходимо, но их можно отложить.

Не важно, но срочно. В третий квадрат записываем задачи, которые требуется решить сейчас, но для вас они не являются первостепенными. Рутина.

Не срочно и не важно. Четвертый квадрат для задач, которые можно не выполнять. Например, это бесполезные разговоры по телефону на личные темы.

ПРАВИЛО «60\40»

Многие из нас стараются распланировать свой день на 100 процентов, не оставляя между задачами никакого люфта. Но вдруг случается накладка, которая полностью меняет наши планы.

— Мы все живые люди, возникает огромное количество ситуаций, поэтому планировать нужно не более 60 процентов своего времени. Не нужно ставить встречу за встречей, — говорит Евгений. — Бывает как: одна встреча задержалась, вторая уже съехала по времени. План полетел. Поэтому как минимум делаем 15-минутный перерыв.

По словам специалиста по тайм-менеджменту, остальные 40 процентов должны быть отведены на различные вопросы, которые не обязательно привязывать ко времени, но которые мы можем выполнить.

Если говорить проще, то план действий на день должен быть гибким, чтобы даже чрезвычайную ситуацию можно было бы втиснуть между встречами.

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