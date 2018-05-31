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В медцентре имени Бурназяна проведут месяц диагностики меланомы
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В медцентре имени Бурназяна проведут месяц диагностики меланомы 

Управа района Щукино 46 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна, который находится в Щукине, в июне проведут месяц диагностики меланомы.
— Число больных меланомой ежегодно растет. Этому способствует ухудшение экологической ситуации, долгое нахождение на открытом солнце, наследственность, травматизация родинок. Месяц диагностики меланомы в ФМБЦ имени А. И. Бурназяна — это возможность пройти обследование, проверить родинки, выявить проблему и спасти свою жизнь, — сообщили в пресс-службе медцентра.
Бесплатное обследование включает первичный консультативно-диагностический прием врача дерматовенеролога с применением дерматоскопа, оформление диагностической карты новообразований кожи с результатами дерматоскопии и рекомендациями.
Записаться на прием можно по телефону 8 (499) 190-86-16. (ео)
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