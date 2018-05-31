В медцентре имени Бурназяна проведут месяц диагностики меланомы

В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна, который находится в Щукине, в июне проведут месяц диагностики меланомы.

— Число больных меланомой ежегодно растет. Этому способствует ухудшение экологической ситуации, долгое нахождение на открытом солнце, наследственность, травматизация родинок. Месяц диагностики меланомы в ФМБЦ имени А. И. Бурназяна — это возможность пройти обследование, проверить родинки, выявить проблему и спасти свою жизнь, — сообщили в пресс-службе медцентра.

Бесплатное обследование включает первичный консультативно-диагностический прием врача дерматовенеролога с применением дерматоскопа, оформление диагностической карты новообразований кожи с результатами дерматоскопии и рекомендациями.

Записаться на прием можно по телефону 8 (499) 190-86-16. (ео)