«Павлушу не видели?»: объявился предполагаемый хозяин павлина, замеченного в южноуральском лесу

На 74.ru обратился предполагаемый хозяин павлина, на которого жители Аргаяшского района наткнулись в лесу. Виталий рассказал, что птица вырвалась от его работников поздно вечером в субботу, когда те переносили её из одной клетки в другую.

— Это молодой самец, ему около года. Называем Павлушей, но он на кличку не отзывается — это же не собака. Мы его всю неделю искали по окрестным лесам. У меня небольшая личная коллекция птиц в Верхних Карасях (деревня в Чебаркульском районе области. — Прим. авт.) — есть и фазаны, — рассказал Виталий. — Павлуша сбежал от моих помощников. Они не знали, что павлины летать умеют. А сегодня соседи мне позвонили, рассказали, что в новостях про моего Павлушу читали. Очень жалко его. Надеюсь, удастся всё-таки его найти.

Павлин жил в частной коллекции

Между тем к поискам пернатого по просьбам зоозащитников присоединились специалисты «Павлиньей фермы» из села Кузнецкое. Владелица фермы Ирина прямо из леса сообщила корреспонденту 74.ru, что следов птицы ей пока найти не удалось:

— Я тут уже давно хожу, с тех пор, как ко мне обратились за помощью. Пока павлина не видела и не слышала. Возможно, его вчера уже кто-то поймал. Или он ушёл в другую часть леса, — объяснила Ирина. — Эти птицы очень громко кричат. Но это не значит, что им плохо или больно. Лес тут хороший, пропитания ему хватит. Но мы всё равно продолжим искать его. Скорее всего, если павлина ещё не поймал кто-то другой, он скоро выйдет к людям — такие птицы привыкли к вниманию. На этот случай мы оставили местным жителя свой номер телефона.

Необычную птицу жители Аргаяшского села заметили в лесу в начале этой недели. Но ловить либо не захотели, либо не смогли. Тогда зоозащитники забили тревогу — холода экзотический для этих широт пернатый не переживёт.