Отрицательный резус у женщины при беременности и резус-конфликт

Противостояние эритроцитов — это серьезно

Резус-фактор — это такой белок, который располагается на поверхности эритроцитов нашей крови. У 85% людей нашей планеты он есть, остальные 15% живут без него, отсюда деление всех людей на «положительных» и «отрицательных». И вроде бы ничего от этого не зависит, пока «женщина-минус» не встретится с «мужчиной-плюс» и не забеременеет от него, потому что с вероятностью 75% родится у них резус-положительный малыш, и его состав крови будет различаться с маминым. Иммунитет матери, возможно, примет плод за нечто чужое, и ее организм начнет бороться с этим неопознанным объектом, вырабатывая антитела для уничтожения зародыша. Безусловно, это навредит будущему младенцу. Его селезенка и печень будут давать отпор и вырабатывать еще больше красных телец, увеличиваясь при этом в своих размерах. Рано или поздно органы маленького человечка не смогут справляться с атакой взрослого организма, и наступит серьезная гипоксия.

Как минимум, в крови младенца соберется высокая концентрация билирубина, что нанесет вред его головному мозгу. В худшем случае плод погибнет. К счастью, специалисты по всему миру давно уже изучили эту проблему и нашли способы, как предотвращать и даже лечить резус-несовместимость. Все, что остается резус-отрицательной матери, — послушно следовать предписаниям врачей.

Отметим, что сама женщина в положении, как правило, не ощущает, у нее внутри началось такое серьезное противостояние, конфликт может вообще не выдавать себя внешними признаками. Правда, часто этот процесс сопровождается многоводием, и беременная замечает болезненные ощущения в животе, сильную слабость, боли в пояснице, тяжелое дыхание, отеки ног и ряд других симптомов, свойственных этому диагнозу. Это вовсе не говорит о том, что резус-конфликт и многоводие тесно связаны друг с другом, но специалисты отмечают тенденцию к сопровождению диагнозов один другим.

Как предотвратить резус-конфликт?

С положительным или отрицательным резусом плод определяется в первые недели беременности, и вовремя его определить очень важно, чтобы исключить возможные трудности. Беременным «женщинам-минус» медики изначально уделяют повышенное внимание. Еще при постановке на учет оценивают резус-фактор отца, и если он оказывается положительным, кровь будущей мамы проверяют на антитела раз в месяц, после 35 недель — один раз в две недели, а далее — раз в семь дней. Если в какой-то момент антитела обнаруживаются, даже в очень малом количестве, беременность признают резус-сенсибилизированной, и врачи начинают оценивать риски конфликта. Когда они довольно высоки, специалисты приступают к лечению.

Если антитела в крови мамы не выявляются, резус-конфликт предотвращают инъекцией иммуноглобулина, которая ставится беременным пациенткам в 28— 32 недели и повторно в первые трое суток после родов. То же самое делают после абортов, прерывания беременности, внематочной беременности, при переливании крови и в ряде других случаев. Вакцину иммуноглобулина ставят каждый раз, когда резус-отрицательная женщина ждет ребенка.

Также беременной женщине с риском возникновения конфликта следует быть крайне осторожной и стараться защищать себя от простуды, инфекций и стрессов.

Что делать с конфликтом?

Если у будущей мамы на каком-то этапе беременности обнаруживаются антитела, это говорит о старте резус-противостояния. Для лечения женщину кладут в специализированную больницу. Резус-несовместимость мамы и плода могут привести в водянке, анемии, выкидышу или нарушении речи, слуха или функционирования мозга новорожденного, поэтому за беременной пациенткой ведется постоянное наблюдение.

Чаще всего при резус-сенсибилизации родоразрешение приходится проводить раньше срока путем кесарева сечения, которое считается в данном случае наиболее безопасным для малыша. При этом сразу после появления на свет младенцу переливают кровь — такуб же, как у матери. Антитела мамы, которые успели попасть в организм ребенка, нейтрализуются, если успеть принять меры в первые 36 часов жизни новорожденного.

Ищем «правильного» папу

Это довольно странно звучит, но самый лучший способ предотвращения конфликта крови — поиск совместимого потенциального отца. У мамы-"минус" и папы-"минус" появится на свет ребенок с отрицательным резус-фактором, то есть эритроциты не станут конфликтовать. А вот при совмещении мамы-"минус" и папы-"плюс" получится неоднозначный результат: малыш может быть с отрицательным резусом, и их с мамой кровь будет схожа по составу, а в худшем случае получится то, что мы уже описали. В виде таблицы процентная вероятность конфликта будет выглядеть примерно следующим образом:

папа

мама

ребенок

вероятность конфликта

плюс

плюс

75% плюс 25% минус

нет плюс

минус

50% плюс или 50% минус

50%

минус

плюс

50% плюс или 50% минус

нет минус

минус

минус

нет Особенно внимательными резус-несовместимым парам стоит быть при следующих беременностях, потому что первый малыш наверняка родится без конфликта, но в оргазме мамы успеют появиться особые клетки, которые запомнят ситуацию и начнут очень быстро вырабатывать антитела при появлении следующего «чужеродного объекта».

Впрочем, вероятность того, что ожидание малыша у родителей с разными резусами будет конфликтно, вовсе не велика. При внимательной наблюдении и должном лечении риски вреда для малыша значительно уменьшаются. Впрочем, каждой будущей маме лучше знать свою группу крови и резус-фактор. Это определяется единственным забором крови из вены. Показатели постоянны, поэтому повторной сдачи не потребуется. Взамен же потенциальная мама сможет оценить все риски и заранее узнать больше о том, какой может быть ее беременность.