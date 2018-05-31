Десять правил выбора собаки

«Хочу собаку!» — такую фразу наверняка слышали почти все родители в мире. Да и многие взрослые часто задумываются об этом. Согласно статистике, более 40 процентов семей в России держат в качестве домашнего животного именно собаку. По популярности в нашей стране они уступают только кошкам.

5 июня в 23.00 на телеканале «МИР 24» будет показан художественный фильм «Четыре таксиста и собака». Эта картина рассказывает о том, как благополучная и размеренная жизнь процветающего таксопарка в одночасье рушится. А таксисты оказываются втянутыми в водоворот невероятных, забавных, а порой опасных приключений. Их ждут взрывы, погони и похищения. И все благодаря своенравному и упрямому щенку таксы по кличке Фигаро, которого приютил таксопарк!

Действительно, собака — более хлопотный питомец, чем кошка. Это существа привязчивые, намного более ориентированные на взаимодействие с хозяином и нуждающиеся в регулярных прогулках и занятиях. Но эти хлопоты можно сделать гораздо более приятными, а то и вовсе не воспринимать как хлопоты, если правильно выбрать, какая именно собака будет жить в вашем доме. Задача эта не такая уж и сложная: нужно всего лишь знать десять простых правил, прежде чем отправляться за щенком.

Правило первое: решаем, зачем вам нужна собака

Это очень важно, поскольку одним собакам нужно много двигаться, а другие согласны почти весь день дремать на коврике. Одни согласятся спокойно ждать вас, если вы задерживаетесь на работе, а другие будут грызть все, что попадется, не в силах совладать с собой. Или поднимут такой лай, что взбаламутят соседей. И они не виноваты! Просто они выведены для определенной работы и определенного образа жизни, и если не получают то, что им нужно, их характер резко портится.

Сегодня кинологи, то есть специалисты по собакам, выделяют шесть предназначений собак: охотничьи, спортивно-охотничьи, служебные, спортивно-служебные, спортивно-декоративные и комнатно-декоративные. Названия говорят сами за себя: охотничьи не могут нормально жить без охоты, служебные отличаются природной агрессивностью и недоверчивостью ко всем, кроме хозяина или проводника, а комнатно-декоративные справедливо носят прозвище «диванных собачек».

Собаки, чье предназначение имеет приставку «спортивно-», более универсальны, но все равно не лишены особенностей, присущих «чистым» коллегам. Если вам нужна собака для охраны загородного участка — останавливайтесь на служебных, если для охоты — соответственно, на охотничьих. «Спортивные» собаки более универсальны, а потому больше подходят на роль домашнего любимца, а комнатно-декоративные только на нее и годятся.

Правило второе. Подбираем себе питомца по темпераменту

Собак, как и людей, делят по темпераменту на четыре хорошо известных типа: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Информацию о том, какой темперамент имеют представители каждой из пород, можно почерпнуть в ее описании.

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В отличие от людей, у собак существует прямая связь между темпераментом и подвижностью. Собаки-холерики чрезвычайно подвижны и требуют постоянного внимания к своим играм. А если не получают этого, становятся плохо управляемыми и норовят «пуститься в бега». Собаки-сангвиники, как правило, чуть менее подвижны, зато гораздо меньше склонны к нервным срывам и порче характера. Псы-флегматики подвижны и игривы только в щенячье-подростковом возрасте, зато почти не создают проблем с внезапной сменой настроения и не стремятся к побегам. Собаки-меланхолики — такие же домоседы, но требуют повышенного внимания хозяина и способны по-настоящему заболеть из-за его отсутствия. Если ваша работа связана с командировками, то вам пес-меланхолик не подойдет. Он будет слишком страдать от вашего отсутствия, и может даже неделями отказываться от еды.

Знание темперамента породы важно и с той точки зрения, что он должен совпадать с темпераментом хозяина — и это совсем не шутка! Противоречия будут проявляться буквально во всем, от игр с собакой до поведения хозяина на прогулке. Хозяин-флегматик быстро устанет от собаки-холерика, и даже собака-сангвиник будет способна испортить ему обычную вечернюю прогулку тем, что все время будет требовать активности и внимания.

Правило третье. Определяемся с размером собаки

Тут все просто. Псов со всей очевидностью делят на крупных, средних и мелких. Например, к крупным относятся среднеазиатские овчарки и ньюфаундленды, к средним — лабрадоры и миттельшнауцеры, к мелким — фокстерьеры и таксы, а также большинство декоративно-комнатных пород.

Размер собаки особенно важен, если жить она будет в городской квартире: далеко не все крупные породы адекватно переносят такое сильное ограничение в пространстве и могут отреагировать на него различными заболеваниями, в том числе нервными. Напротив, для загородного содержания больше подходят средние и крупные породы.

Тем не менее, и в описании отдельных крупных пород указано, что они спокойно переносят комнатное содержание. Например, к таким относятся флегматичные леонбергеры и сангвиники-зенненхунды.

Правило четвертое. Учитываем ориентированность собаки на хозяина

Это важнейший показатель, если речь идет о собаке, которая будет жить в квартире или загородном доме в постоянном окружении людей и будет сопровождать их на прогулках и в поездках. Породы бывают «человекоориентированные» — таких еще называют собаками-компаньонами. Вторая группа «хозяиноориентированные» — это подавляющее большинство служебных собак. И третья — безразличные с этой точки зрения — к таким относятся, например, практически все северные ездовые собаки.

Для жизни в семье, особенно в городе, лучше всего подходят компаньоны, и неплохи те, которые ориентированы на хозяина. Ведь основное требование к городским собакам — управляемость, то есть умение беспрекословно выполнять команды. А «безразличные» собаки, как говорят кинологи, будут выполнять только тот приказ, с которым они согласны.

Правило пятое. Выбираем породу по ее шерстистости

Казалось бы, это не очень важно. Но, как ни странно, монопородные форумы хозяев собак буквально пестрят сообщениями о поиске новых хозяев для собак, которых взяли в семью, но вскоре захотели отдать, потому что они оказались недостаточно пушистыми или, напротив, слишком лохматыми.

И дело тут далеко не в одних эмоциях. Густая длинная шерсть хороша наощупь, но требует серьезного ухода, а также более частой, чем обычно, уборки квартиры.

Короткая жесткая, напротив, не нуждается в расчесывании, зато способна проникать буквально во все щели и цепляться к любой одежде. А собаки, обладающие густым подшерстком, гораздо чаще становятся причиной аллергий — и это тоже нужно учитывать.

Правило шестое. Определяемся с участием собаки в разведении

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Это условие на первый взгляд кажется не слишком уж важным: ну какая разница, будет ли собака участвовать в разведении, это ведь личное дело ее хозяина! Но — нет. Если брать собаку в официальном питомнике, придется подписывать договор купли-продажи, в котором почти наверняка будет прописана обязанность владельца участвовать в выставках.

Невыполнение этого требования чревато последствиями: отобрать собаку не отберут, а вот потребовать стерилизировать или кастрировать могут (кстати, этот пункт тоже может быть оговорен в договоре). Кроме того, к разведению допускаются только собаки, участвующие в выставках — а это весьма затратное мероприятие с точки зрения сил, времени и средств. К тому же, щенок, который наверняка не будет участвовать в разведении, может обойтись своему хозяину существенно дешевле.

Правило седьмое. Выбираем пол собаки

В этом вопросе главным является даже не то, участвует собака в разведении или нет. Кобели гораздо сложнее по характеру, гораздо больше склонны выяснять отношения между собой, а главное, гораздо активнее претендуют на лидерство в «стае», то есть в семье, в которой они живут. Нередко бывает, что в семьях, которые не сумели справиться с претензиями пса на лидерство, вся жизнь становится подчиненной его интересам — и это совсем не смешно.

Суки на лидерство если и претендуют, то только «по женской линии»: кто ближе будет к мужчине-хозяину, то есть с их точки зрения — вожаку стаи. Но в домах, где царит матриархат, такие суки способны занять главенствующую роль — со всеми вытекающими последствиями. В остальном же нужно помнить, что суки гораздо более привязчивы и послушны, но и хитрее. А кобели гораздо дольше остаются в душе щенками — короче, все как у людей.

Правило восьмое. Оцениваем расходы и трудозатраты

Эта зависимость довольно простая: чем породистее собака, тем больше денег на нее требуется. Породистые псы, особенно если это породы с очень давней историей и очень строгим отбором по экстерьеру, как правило, чрезвычайно болезненны — а к какому попало ветеринару с такой собакой и не сунешься. Плюс разного рода груминги, тримминги и прочие процедуры по уходу за шерстью, ротовой полостью, когтями и так далее — в месяц набегает кругленькая сумма.

Рабочие собаки, то есть охотничьи, служебные и спортивные, обычно более здоровы и не так привередливы в уходе — но нужно помнить о наследственных заболеваниях, характерных для той или иной породы. Скажем, у длинных и низких собак постоянно возникают проблемы с позвоночником, а у крупных тяжелых — с тазобедренными суставами, и так далее. Наконец, чем породистее собака, тем привередливее она окажется в еде, даже не по собственному желанию, а из соображения поддержания здоровья, тогда как метис готов будет довольствоваться малым.

Правило девятое. Определяемся с возрастом собаки

Большинство будущих хозяев собак стремятся взять себе щенка, и это понятно. С одной стороны, они такие забавные, милые и шаловливые, а с другой, хочется вырастить собаку, так сказать, с младых когтей.

А между тем, тому, кто впервые становится владельцем собаки, лучше начинать с подрощенного пса — подростка или молодой собаки. Щенки требуют колоссального внимания, их нельзя подолгу оставлять одних (не только ради сохранности дома, но прежде всего ради сохранности психики собаки). И взрослая собака в таком случае будет предпочтительнее.

Но если есть возможность проводить весь день дома, следить за стулом щенка, его аппетитом и активностью, регулярно убирать следы жизнедеятельности и четыре-шесть раз выводить его на прогулку — тогда можно и насладиться забавным щенячьим поведением и детской непосредственностью.

Шаг десятый. Выясняем, где брать собаку

Пройдя предыдущие девять шагов, можно решить, что семья хочет взять вот такую собаку: спортивно-декоративную, сангвиника (поскольку большинство членов семьи тоже сангвиники), крупную, компаньона, с длинной шерстью, не для разведения, суку, не требующую слишком больших затрат денег, сил и времени, и неважно, щенка или нет. Тогда стоит присмотреться, например, к золотистым ретриверам и бернским зенненхундам. Подойдут и крупные метисы с примесью «компаньонской» крови, скажем, щенки от случайных вязок, а то и просто крупные лохматые дворняги.

Покупка породистой собаки в известном официальном питомнике может оказаться дорогой, да и не всякий питомник согласится отдавать собаку без шансов на разведение. Менее известные питомники не столь привередливы и дороги, так что с них и стоит начать. Еще стоит повнимательнее изучить разделы «Ищут хозяина» на монопородных форумах: там можно подобрать и внеплановых щенков, и уже подрощенных собак.

А если порода для вас не важна, то лучше всего поехать в собачий приют: совсем уж маленькие щенки там вряд ли найдутся (хотя и такое не исключено), а вот подростки или молодые псы — запросто, и к тому же они будут заранее привиты, пролечены от всего, и сотрудники приютов смогут сразу рассказать вам о характере собаки.