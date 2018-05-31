Блогер Владимир Лешуков: Бывшая столица немцев Поволжья

Город Маркс Саратовской области.

Бывшая столица немцев Поволжья. Четыре мои фотографии. Старые — 2009 года. Новые — мая 2018’го. Примеры того, что, да-да, стало лучше! Евангелическо-лютеранская церковь Святой Троицы. Строилась на пожертвования прихожан с 1830 по 1846 год. В 2009’м стояла без ремонта со снесенными куполом и колокольней на центральной площади — интерьер, помнится, хранил много деталей, оставшихся от размещенного там в советское время Дома культуры завода «Коммунист». Впрочем, кирху вернули лютеранской общине. Прихожане, как и почти два века назад, стали жертвовать деньги.

В итоге, благодаря помощи банкира Виктора Шмидта из Саратова община отреставрировала фасад, поменяла кровлю, восстановила колокольню с часами, установила ограду. Судя по закрытым входным дверям и куче строительного мусора рядом с кирхой — внутри тоже вовсю кипят ремонтно-реставрационные работы. Планируется воссоздать и утраченный большой купол. Далее, Хлебная пристань и бывший Речной вокзал. В 2009’м году эта территория была очень плохо благоустроена. Один только неработающий фонтан, в самом вокзале — какая-то кафеха под названием «Сеул» (фото слева), похабно пристроившая к вокзалу «прихожку» из силикатного кирпича. С тех пор известный энгельсский бизнесмен-меценат Александр Камаев на свои деньги облагородил данную территорию, появились лавочки, фонари, клумбы, урны, красивая кованая ограда. В центре новой зоны отдыха теперь стоит памятник норвежскому полярному исследователю Фритьофу Нансену, помогавшему голодавшему Поволжью (фото справа). Не случайно его поставили именно возле реки — Нансен бывал на старой пристани Екатериненштадта (историческое название Маркса), где следил за разгрузкой продовольственной помощи. А здание вокзала активно реставрируется — пристройку у входа снесли. Камаев обещает открыть там уютный ресторанчик в ретро-стиле с черно-белыми екатериненштадскими фотографиями по стенам.

Такие перемены приятно наблюдать.

P. S. : Что касается билборда «ББС существует!» с первой фотки. Это был некий продукт у оператора связи НСС… А билборд демонстрирует типичную тизерную рекламу. Сейчас нет ни рекламы, ни самого билборда, уродовавшего вид на кирху. Большой плюс тем, кто его снес.

Фото: автора