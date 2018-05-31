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Красочный забег пройдет на Ходынском бульваре 10 июня
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Красочный забег пройдет на Ходынском бульваре 10 июня 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В этом году маршрут пройдет по Ходынскому бульвару и соседним улицам. Бегуны стартуют и финишируют возле Дворца спорта «Мегаспорт». Участники пробегут через четыре разноцветных облака безопасной «летучей» краски.
Для участие в «Красочном забеге» нужно зарегистрироваться на сайте акции до 31 мая. Также регистрация дополнительно откроется 8 и 9 июня, если до этого времени останутся свободные места.
На финише спортсменам вручат футболки с портретами супергероев, солнцезащитные очки и памятные значки. После этого для бегунов ждет салют. Также во время церемонии награждения тысячи зрителей подбросят в воздух разноцветные краски, а со сцены на гостей накатит волна всех цветов радуги.
Первый Красочный забег прошел в столице в 2013 году. Ежегодно во время акции многие бегуны наряжаются в карнавальные костюмы, и среди них проводится конкурс на лучший наряд.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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