Красочный забег пройдет на Ходынском бульваре 10 июня

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В этом году маршрут пройдет по Ходынскому бульвару и соседним улицам. Бегуны стартуют и финишируют возле Дворца спорта «Мегаспорт». Участники пробегут через четыре разноцветных облака безопасной «летучей» краски.

Для участие в «Красочном забеге» нужно зарегистрироваться на сайте акции до 31 мая. Также регистрация дополнительно откроется 8 и 9 июня, если до этого времени останутся свободные места.

На финише спортсменам вручат футболки с портретами супергероев, солнцезащитные очки и памятные значки. После этого для бегунов ждет салют. Также во время церемонии награждения тысячи зрителей подбросят в воздух разноцветные краски, а со сцены на гостей накатит волна всех цветов радуги.

Первый Красочный забег прошел в столице в 2013 году. Ежегодно во время акции многие бегуны наряжаются в карнавальные костюмы, и среди них проводится конкурс на лучший наряд.