Плохая девочка: Юлианна Караулова показала, на что готова ради любви

Юлианна Каралаулова в новом клипе «Лети за мной» перевоплотилась в отвязную девчонку, крутую подругу «плохого парня». По сюжету двое влюбленных напоминают Бонни и Клайда, Сида и Нэнси. Косухи, безумные поступки, перепады настроений, нескрываемые эмоции, страсть к приключениям — все это соединилась в этой паре. По сюжету они в компании друга грабят магазин, а потом взламывают чей-то дом и проводят в нем жаркую ночь.

Съемки клипа прошли в живописном французском городке Этрета. Режиссером выступил украинский клипмейкер — Сергей Ткаченко . Помимо безумных поступков в клипе нашлось место и летней тематике: влюбленные много гуляют и даже спят на морском побережье.

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Фото:пресс-служба