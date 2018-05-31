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Плохая девочка: Юлианна Караулова показала, на что готова ради любви
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Плохая девочка: Юлианна Караулова показала, на что готова ради любви 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Юлианна Караулова представила новый клип, похожий на мини-фильм.
Юлианна Каралаулова в новом клипе «Лети за мной» перевоплотилась в отвязную девчонку, крутую подругу «плохого парня». По сюжету двое влюбленных напоминают Бонни и Клайда, Сида и Нэнси. Косухи, безумные поступки, перепады настроений, нескрываемые эмоции, страсть к приключениям — все это соединилась в этой паре. По сюжету они в компании друга грабят магазин, а потом взламывают чей-то дом и проводят в нем жаркую ночь.
Съемки клипа прошли в живописном французском городке Этрета. Режиссером выступил украинский клипмейкер — Сергей Ткаченко. Помимо безумных поступков в клипе нашлось место и летней тематике: влюбленные много гуляют и даже спят на морском побережье.
Жми на play и оцени новую работу Юлианны прямо сейчас. Как тебе?
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Фото:пресс-служба
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