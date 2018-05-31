Что должно быть в домашнем спа: 5 важных элементов

Одна из наиболее актуальных тенденций последнего времени — домашний спа. Сегодня мы рассмотрим главные составляющие, без которых эту мечту осуществить не удастся.

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Душ с хромотерапией

Хромотерапия, более известная как цветотерапия, это немедикаментозное средство лечения и профилактики целого ряда нервозных состояний и последствий стресса. Хромотерапия работает посредством прямого воздействия цвета на биологически активные зоны человека. Причём каждый отдельный цвет оказывает строго определённое воздействие на конкретное состояние — будь то бессонница, невроз или элементарное утомление. Чаще всего этот метод используется непосредственно в ванной чаше, душ с хромотерапией можно назвать экспресс-технологией, позволяющей за более короткий срок значительно усилить интенсивность воздействия.

Инфракрасная кабина

Инфракрасные сауны уже более десяти лет активно продаются в Европе и на Западе, в то время как для многих наших соотечественников они всё ещё представляются новинкой. Главная особенность инфракрасного излучения — безопасность. В инфракрасных волнах нет примесей иных излучений, по сути, их излучает каждое животное, человек и даже камень, который нагрелся на солнце. Эти волны способны нагревать тело человека, до 4 см в глубину прогревая ткани, кости и мышцы. В процессе этого воздействия улучшается крoвooбрaщение, ускоряется обмен веществ, а также усиливается работа иммунной системы.

Солевая лампа

Лучшие солевые лампы производятся вручную из гималайской соли и способны оказать негативное воздействие только при условии индивидуальной непереносимости. Главная рекомендация к применению — профилактика респираторных заболеваний. Владельцы солевых ламп также отмечают, что их регулярное применение значительно увеличивает эффективность лечения таких заболеваний, как бронхиальная астма, хронический бронхит, ринит и фарингит.

Аромалампа

Полезные свойства ароматерапии давно ни у кого не вызывают сомнений. Самой популярной технологией применения этой методики была и остаётся аромалампа. Принцип её работы элементарный, однако с выбором эфирных масел придётся потрудиться. Эфирные масла подбираются строго индивидуально, в соответствии с показаниями и личными предпочтениями. Спектр воздействия ароматерапии распространяется на целый ряд не связанных между собой заболеваний, начиная от переутомления и депрессии и заканчивая заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Спа-бассейн

Домашний спа невозможен без полноценных водных процедур и гидромассажа. Сегодня на рынке есть совсем немного предложений с мини-бассейнами широкого спектра. Самые технологичные из них произведены компанией Villeroy & Boch. Эти мини-бассейны могут быть установлены как в помещении, так и на открытом воздухе, система очистки избавляет от необходимости менять воду чаще одного раза в год, а сменные гидромассажные форсунки способны оказывать направленное, регулируемое воздействие.

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