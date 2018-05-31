В Ярославле приставы рассказали о типичных чертах алиментщиков

Ярославские приставы описали черты типичных алиментщиков. Они подошли к созданию портретов с чувством юмора.

Среди злостных неплательщиков оказались такие знаки гороскопа, как Лев, Рак и Рыбы. Видимо, их звезды не сошлись с содержанием собственных детей. Типичному алиментщику от 38 до 42 лет. Чаще всего они рождаются в год Козла. По мнению приставов, мужчина с долгами по алиментам обладает невысоким интеллектом. Тем не менее, он умеет подать себя, быть обаятельным и внимательным. Видимо, до развода.

Среди женщин-алиментщиц чаще всего встречаются Близнецы. Они рождены в год Кролика или Петуха. Средний возраст должниц — от 35 до 37 лет. Типичная дама этой категории очень общительна и с легкостью заводит новые связи. Она не работает и надеется встретить мужчину, который будет её полностью содержать и любить.