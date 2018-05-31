Ещё
В Ярославле приставы рассказали о типичных чертах алиментщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле приставы рассказали о типичных чертах алиментщиков 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ярославские приставы описали черты типичных алиментщиков. Они подошли к созданию портретов с чувством юмора.
Среди злостных неплательщиков оказались такие знаки гороскопа, как Лев, Рак и Рыбы. Видимо, их звезды не сошлись с содержанием собственных детей. Типичному алиментщику от 38 до 42 лет. Чаще всего они рождаются в год Козла. По мнению приставов, мужчина с долгами по алиментам обладает невысоким интеллектом. Тем не менее, он умеет подать себя, быть обаятельным и внимательным. Видимо, до развода.
Среди женщин-алиментщиц чаще всего встречаются Близнецы. Они рождены в год Кролика или Петуха. Средний возраст должниц — от 35 до 37 лет. Типичная дама этой категории очень общительна и с легкостью заводит новые связи. Она не работает и надеется встретить мужчину, который будет её полностью содержать и любить.
АиФ: последние новости
Современный Айболит. Ветеринар – о том, почему животных лечить сложнее В центре Ярославля пройдет парад близнецов Педагог по вокалу - о том, чем опасны музыкальные шоу, где «делают звёзд»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные приспособления для женской груди1
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников75
Нюша «выдавила» грудь платьем19
Все, что вам нужно знать о яйцах3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение