Юные прихожане храма блаженной Матроны в Дмитровском научились расписывать ткань

В храме блаженной Матроны Московской в Дмитровском состоялось последнее в текущем учебном году занятие младшей группы творческой мастерской. Об этом сообщил волонтер храма.

— На занятии мы делали аппликации на ткани, — рассказал волонтер. — На простую белую ткань мы нанесли рисунок ангела и расписали ее акриловыми красками. После того как работа высохнет, аппликацию можно вырезать по контуру и украсить ей любимую сумку или футболку.

Напоминаем, храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском находится по адресу улица Софьи Ковалевской, владение 14а. (мю)