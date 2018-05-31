Ещё
Юные прихожане храма блаженной Матроны в Дмитровском научились расписывать ткань
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные прихожане храма блаженной Матроны в Дмитровском научились расписывать ткань 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В храме блаженной Матроны Московской в Дмитровском состоялось последнее в текущем учебном году занятие младшей группы творческой мастерской. Об этом сообщил волонтер храма.
— На занятии мы делали аппликации на ткани, — рассказал волонтер. — На простую белую ткань мы нанесли рисунок ангела и расписали ее акриловыми красками. После того как работа высохнет, аппликацию можно вырезать по контуру и украсить ей любимую сумку или футболку.
Напоминаем, храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском находится по адресу улица Софьи Ковалевской, владение 14а. (мю)
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные приспособления для женской груди1
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников75
Нюша «выдавила» грудь платьем19
Все, что вам нужно знать о яйцах3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение