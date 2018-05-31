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Почему мы продолжаем следовать старым суевериям
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Почему мы продолжаем следовать старым суевериям 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Все мы живем в современном мире, в котором, казалось бы, не осталось места народным суевериям. Однако мы по-прежнему плюем через правое плечо, опасаемся пустых ведер и черных котов. Разбираемся, почему старые привычки сильнее нас.
По словам заведующей фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвары Добровольской, следование поверьям в жизни современного человека — это во многом особенности психологии.
— Это своего рода условность, перекладывание ответственности за себя на некие сверхъестественные силы. Некоторым людям такая условность помогает облегчить свою жизнь, — говорит Варвара Добровольская.
Она отметила, что часто человеку проще поверить в неудачу из-за условной женщины с пустым ведром, чем признать собственные ошибки.
Многим поверьям мы продолжаем следовать машинально, мы не верим в них и используем как своеобразную языковую игру. При этом значение тех или иных суеверий утеряно, либо преобразилось со временем.
У наших предков различные суеверия формировались в результате так называемого мифологического мышления.
— Раньше люди делали определенные выводы о происходящих вокруг них событиях, опираясь на некие мифологические представления. Эти выводы в какой-то момент превратились в большую систему, которая структурировала и упрощала жизнь человека, — утверждает Варвара.
К примеру, среди наших предков бытовало мнение, что маленьких детей нельзя показывать в зеркало. Считалось, что зеркальное изображение — это путь в иной мир. Поэтому если показать новорожденного ребенка, который пока находился в пограничном между мирами состоянии, в зеркало, его душа могла уйти на другую сторону.
Были и связанные с профессией поверья. Так, гончары никогда не оставляли глину на гончарном круге, потому что боялись, что черт слепит из нее что-нибудь и тем самым испортит. А картежники, которые хотели хорошо играть, оставляли свою колоду в пустой бане, чтобы на ней поиграл банник.
— Такие суеверия раньше были связаны с любыми, даже самыми незначительными средствами. Мы можем представить себе очень плотное полотно, в котором все переплетения ниток и были этими самыми поверьями. Постепенно традиция размывалась, нитки выдергивались. В результате сейчас остались только самые распространенные суеверия, о значении которых мы уже забыли, — заключила Варвара Добровольская.
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