Легко ли тебе, девица?

Колумнист BeautyHack Татьяна Акимова рассказала о важности индивидуального подхода к процессу похудения и объяснила, почему трудности, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, обязательно должны в ней присутствовать.

Мне никогда не нравились весенние статьи в СМИ на тему «Как похудеть к пляжному сезону». Что-то в этом не то. Разве фигура нужна только для пляжа? Это все равно как «пойти на кулинарные курсы перед замужеством». Человек или хочет научиться готовить, или нет. Фигура женщине или нужна, или — иногда и такое бывает — не очень. Нужна для здоровья, красоты, красивых вещей, ощущения легкости.

Не нужна — когда вкусовые бугорочки и лень правят бал. А иногда наследственность или болезнь мешают избавиться от лишних килограммов, и напоминание о пляжном сезоне — как удар ниже пояса.

Но позавчера я впервые услышала индивидуальную и довольно неожиданную концепцию «фигуры к сезону», которая мне почти понравилась.

В тридцать лет Алла была веселой толстушкой с уже наметившимся двойным подбородком и складками на талии. Она обожала вкусно поесть, нравилась себе, не комплексовала и вполне уверенно держалась в узких платьях, обтягивающих уже упомянутые складки.

Но однажды босс компании, где она работала, сделал Алле замечание, перевернувшее всю ее жизнь.

В тот год в моду очередной раз вернулись джинсы-клеш, Алла их радостно купила в ЦУМе и пришла в офис, благо была casual friday.

«Алла, — сказал босс в присутствии нескольких сотрудников. — Пожалуйста, не носи Это. У тебя в них слоновьи ноги».

В тот день я впервые увидела ее в слезах.

Весь ее уютный легкий мир рухнул.

Откровенное хамство и критика внешности могут нанести сокрушительный удар женщине.

Алла взяла отпуск и уехала в Италию, а я дала ей «Невыносимую легкость бытия» Кундеры — пусть почитает о чужих проблемах.

В Италии Алла получила много мужского внимания, но расслабиться так и не могла.

«Слоновьи ноги» не давали покоя.

Ожидая заказ в уютной пиццерии в Болонье, она таки достала книгу и стала читать, но не с начала, а по моим закладкам (да, я делаю закладки для себя в особо понравившихся местах, ну и что? Книга-то моя, не библиотечная). И наткнулась на рассуждения автора о легкости и тяжести. «Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее. И, напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек взмывает ввысь, становится полуреальным, и его движения становятся столь же свободны, сколь и бессмысленны».

Алла перечитала пять раз.

Потом по привычке, но почему-то без удовольствия, наелась до отвала и вдруг подумала: а почему я делаю это каждый день?

Ведь расплата за переедание — ощущение тяжести, такой ненужной в этот прекрасный летний день. Хотя и такой жизненной!

А ведь утром в отеле ей было так хорошо!

Алла во всех подробностях вспомнила утренние ощущения: легкость в теле, живот почти плоский, легкое платьице приятно скользит по коже… За окном — солнце, красота, в которую так и хочется окунуться. Но привычка потянула в кафе на плотный завтрак (других у нее не бывало), хотя тело просило другого: движения, долгой прогулки по прекрасным местам…

И тут Алла — специалист по заключению договоров с поставщиками — решила договориться с собственным телом.

И жить на балансе легкости и тяжести. Между небом и землей.

Но чтоб тяжесть была только в трудные минуты и в холодную погоду.

А что? Так она это поняла.

Все лето она ела одно небольшое блюдо — на завтрак, ланч и обед. Исправно ходила в бассейн.

Она купила джинсы (не клеш!) и юбку на размер меньше. Через неделю влезла — и даже выпила бокал шампанского по этому поводу.

Она ушла от босса в другую компанию, куда ее давно переманивали.

Летом Алле было очень хорошо! Организм получил встряску и жадно принялся уничтожать жировые запасы. Она много плавала, начала чувствовать мышцы. У нее изменилась походка.

А как только наступили холода — пришла хандра. Тяжесть. Но Анна была к ней готова.

Витамина Д — нет, любимого мужчины — нет, на новой работе надо заново завоевывать авторитет, а подружки постоянно зовут в ресторан или бар расслабиться… Ну и что? Это — жизнь! Бывает и такой.

К тому времени она скинула два размера и физически чувствовала себя прекрасно, но духовно — не очень.

Теперь Алла ела на обед две порции, а по пятницам отрывалась с подругами в баре.

Потому что в холодное время года она переставала чувствовать головокружительную связь между фигурой и счастьем, фигурой и свободой…

Но она больше не боялась «слоновьих ног» и ждала весны, чтобы начать все сначала (почему важно радоваться жизни я рассказывала здесь).

Два дня назад, когда мы встретились, — она выглядела прекрасно.

Все-таки индивидуальный подход — это сила!