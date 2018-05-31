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Археологи откопали в центре города стены воронежской крепости XVI века
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Археологи откопали в центре города стены воронежской крепости XVI века 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На пересечении улиц Фрунзе и Нарвской строители собрались возводить дом. Часть оборонительных сооружений воронежской крепости XVI века и остатки дома XIX века обнаружили в центре города. На пересечении улиц Фрунзе и Нарвской строители собрались возводить дом. Территорию расчистили от мусора. Начали работу археологи. Под землёй оказались уникальные сооружения: фундамент гостиницы Клементьева, руинные стены и погреб жилого дома трёхсотлетней давности. Там эксперты нашли вещи, которые ранее не встречались исследователям: стеклянные шприцы, аптекарские, парфюмерные склянки, кухонная утварь, в том числе медная посуда, фарфоровые, фаянсовые, керамические изделия, осколки печных изразцов.
Находки изучат, затем, передадут в музей. Неожиданностью стало ещё одно открытие. Неподалеку обнаружили часть оборонительного рва и вала, которые окружали воронежскую крепость. То, что искали много лет и не могли найти, оказалось совсем рядом. — Те фрагменты, которые остались, позволяют говорить о наличии двух рвов и вала, на котором, возможно, стояли какие-то защитные сооружения. Частокол, стена, которые препятствовали захвату территории крепости в ходе каких-то военных действий. Не хочется спешить с выводами, всё может быть, всё-таки нужно исследование провести до конца, но в данном случае, я думаю, нам удалось зацепиться за край этих оборонительных укреплений. И теперь можно рассчитывать, где были другие участки воронежской крепости, — сообщил директор центра охранных археологических исследований Иван Федюнин.
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