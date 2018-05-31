3 знаменитости, которые тратят деньги с бешеной скоростью

Вчера мы рассказывали о самых скромных знаменитостях и даже выяснили, что дети Сары Джессики Паркер иногда носят секонд-хенд. Настало время узнать, кто из звезд тратит самое безумное количество денег, а главное — на что именно они уходят.

Тратит деньги, мягко скажем, очень необычным способом. Дело в том, что певица больше всего в жизни боится привидений и готова отдать любую сумму, чтобы никогда с ними не встретиться. Леди Гага — постоянная клиентка парапсихологов: однажды она даже отдала пять тысяч долларов за один-единственный сеанс очищения дома от злых духов.

Бейонсе

Королева может позволить себе все! Бейонсе отлично зарабатывает и с большим удовольствием тратит все свои гонорары. В одном интервью она призналась, что самая внушительная статья ее расходов — это… волосы. «Я однажды потратила 145 тысяч долларов на парик. И знаете что? Я ни о чем не жалею!» — заявила певица (ну а нам жутко интересно, из чего же был этот парик).

Уверен, что денег много не бывает — равно как и частных самолетов. Обычно довольно прижимистый, Том готов отдать целое состояние ради собственного джета. Причем одного ему явно недостаточно: на данный момент у актера их минимум пять — и, судя по всему, останавливаться он не собирается. Том, а может, хватит витать в облаках?