Бюджетные находки: 12 вещей с AliExpress, незаменимых для садоводов и огородников

1. Система автоматического полива (420 руб.)

Таймер для системы капельного полива обеспечит доступ воды к растениям через заданный промежуток времени. С ним можете смело оставлять дачу в жару!

2. Зажимы для подвязки растений (104 руб.)

С помощью таких зажимов удобно фиксировать вьющиеся растения.

3. Мешок для выращивания картофеля (209 руб.)

В специальном мешке можно выращивать картофель и на балконе, и на даче. Преимущество такого способа по сравнению с традиционным — не нужно копать: из специального «окошка» на липучках вы просто достаёте корнеплоды. В мешок можно посадить и другие овощи.

4. Винтажная лейка (415 руб.)

Эта лейка станет отличным аксессуаром для дачи. Разместите её на террасе или в беседке и поливайте растения, которые находятся там.

5. Форма для создания садовых дорожек (458 руб.)

С помощью такой формы вы быстро создадите необычную и красивую дорожку в цветнике. Всё, что требуется, — снять пару сантиметров грунта, установить форму, залить её бетоном и немного подождать.

6. Шпалера (416 руб.)

Аккуратная опора для вьющихся растений сделает сад более аккуратным.

7. Диспенсер для семян (51 руб.)

А с помощью такой сеялки проще заниматься посадкой.

8. Шланг для полива (492 руб.)

Отличный садовый шланг, который имеет вращающуюся насадку с несколькими режимами полива.

9. Сачок для сбора урожая (379 руб.)

А это чудо-устройство помогает снять плоды с деревьев. Специальные зубцы отрывают фрукт от ветки, и он падает в мешок для сбора.

10. Устройство для определения сухости почвы (299 руб.)

Аппарат втыкается в землю и подсказывает, не пора ли полить растения.

11. Портативный опрыскиватель (156 руб.)

Специальная насадка крепится к бутылке и позволяет вам обрабатывать растения защитными составами.

12. Декоративный горшки (428 руб.)

Напоследок — очаровательные лейки, в которых выращивать цветы — одно удовольствие.