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3 любопытных психологических факта, которые сделают вашу жизнь проще
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3 любопытных психологических факта, которые сделают вашу жизнь проще 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вы можете запросто убедить себя в том, что выспались. И это не шутка! Исследования показывают, что жалобы на плохое самочувствие и усталость только усугубляют положение. Выход простой: даже если вы катастрофически мало спали, не стоит причитать — лучше, напротив, подумайте о том, что у вас сегодня как никогда много энергии. Все-таки, как ни крути, психосоматика — очень сильная штука.
Если вам нужно принять взвешенное решение, попробуйте подумать о нем на иностранном языке. Это займет намного больше времени, но зато ваши когнитивные способности будут задействованы даже не на 100, а на 1000 процентов — как результат, ваши мысли будут более рациональными и здравыми. Попробуйте в следующий раз, когда будете рассуждать о том, действительно ли вам нужны еще одни фиолетовые мюли (или все-таки можно обойтись и без них).
Слишком частые разговоры о своих целях лишают вас мотивации. И это научный факт. Когда вы начинаете с упорством, достойным лучшего применения, рассказывать о том, чего вы хотите достичь, у вас появляется необоснованное чувство удовлетворенности собой. Так что иногда действительно лучше помолчать (а потом ошарашить родных и близких своими успехами!).
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