Пищевая война: почему на прилавках России появляются продукты, напичканные ядом

Если вы считаете, что продукты в наших супермаркетах уже до отказа напичканы пищевыми добавками, то ошибаетесь. Нет предела их «совершенству», уверены производители-бизнесмены, которые из года в год пытаются смягчить требования к содержанию в пищевой продукции загрязнителей, пищевых добавок, ветеринарных средств…

Но есть и те, кто им противостоит. Российские специалисты держат оборону, спасая нас не только от дополнительных порций нитратов и нитритов, кадмия, свинца и ртути, но даже от обыкновенных чернил и зеленки (!), которые в последнее время так и норовят использовать при выращивании рыбы и морепродуктов горе-рыбоводы.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор биологических науки Ольга БАГРЯНЦЕВА рассказала «КВ», как непросто приходится порой российским делегациям в ходе заседаний комитетов комиссии «Кодекс Алиментариус» (Codex Alimentarius — Продовольственный кодекс), в процессе которых устанавливаются требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, отстаиваются принципы здорового питания.

Комиссия «Кодекс Алиментариус» регламентирует вопросы безопасности качества и безопасности всех пищевых продуктов на международном уровне, и Россия представлена в ней во всех комитетах: по загрязнителям, по пищевым добавкам, по вопросам пестицидов, ветпрепаратов, специальных продуктов и маркировки пищевых продуктов, по жирам и маслам, специям и травам и др.

С 1994 по 2017 гг. «контактной точкой» комиссии «Кодекс Алиментариус» в России был ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», в частности, его научный руководитель — академик РАН Виктор Тутельян. В настоящее время эту работу ведет Роспотребнадзор . В будущем планируется более активное участие России в работе различных комитетов.

Только в этом году состоялись четыре заседания Codex Alimentarius (СА), на которых Россия и еще ряд стран заблокировали целый ряд предложений США, Канады, Китая и Японии и других стран, а также бизнес-сообществ о повышении максимально допустимых уровней содержания загрязнителей и пищевых добавок в пищевой продукции, об использовании в производстве пищевой продукции гормоноподобных веществ.

Так, на заседании Комиссии CA по загрязняющим примесям, которое проводилось в марте этого года в Нидерландах, удалось отклонить предложение по повышению допустимых норм метилртути в рыбе и афлотоксинов — в арахисе. Не последнюю роль в этом сыграла Россия.

— Странное дело: весь мир движется к прогрессу, а тут, получается, цивилизация ухудшает условия своего существования?

— Комитет комиссии по законодательству строится на основе соглашений между всеми странами (их более 180), — поясняет Ольга Багрянцева. — Среди них — не только развитые, которые могут обеспечить качество продуктов, но и развивающиеся, где нет должных технологий производства продуктов и существуют проблемы с экологией. Они не справляются с нормативами и поэтому активно обсуждают вопросы об увеличении допустимых уровней содержания загрязнителей в пищевых продуктах, которые потом будут поставлять на рынок.

— И вам удается договориться?

— Метилртуть отклонили, так же, как и афлотоксины, которые накапливаются в орешках при нарушении сроков хранения и повышенной влажности. Но вот по содержанию кадмия в шоколаде, на котором настаивала Бразилия — основной поставщик какао-бобов, — решение, увы, было принято положительное. Если раньше содержание кадмия в шоколаде допускалось в пределах 0,1 мг на 1 килограмм готового продукта, то с этого года нормой будет считаться 0,5 мг на 1 кг шоколада. К слову, в мясе и яичном белке давно допускается 0,05 мг кадмия на 1 кг продукта, в консервах, в яичном порошке — 0,1 мг на 1 кг.

— Но ведь кадмий — это высокотоксичный металл! Как те же представители Комитета по загрязняющим примесям допустили его повышение? Им что, свое здоровье не дорого?

— В таких случаях специалисты считают, насколько часто употребляется продукт, и высчитывают возможную нагрузку на организм. Вот они в случае с кадмием и сочли, что шоколад употребляется не слишком часто, а значит, и содержание вредного кадмия в нем можно повысить.

— Это значит, что с этого года такой шоколад будем есть и мы?..

— Не факт. До нашего вступления в ВТО (Всемирную торговую организацию) Россия была очень близка по степени требований к безопасности пищевой продукции к Евросоюзу . После вступления провели анализ, и выяснилось, что в 70% (!) случаев наши нормы намного жестче, чем нормы международного законодательства. Нам пришлось в соответствии с международными требованиями, приведенными в Соглашении о санитарных и фитосанитарных нормах, отстаивать свою позицию. Согласно этим требованиям, мы вправе не размещать на рынках страны ту или иную пищевую продукцию (даже если она изготовлена в соответствии с требованиями Комиссии «Кодекс Алиментариус»), если дадим научное обоснование данному запрету. И мы поступаем так достаточно часто.

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Также в марте, но уже в Китае, диетологи разбирались с пищевыми добавками.

— В итоге мы получили хорошие результаты, — говорит Багрянцева. — Рядом стран были внесены необоснованные предложения, например, по использованию пищевых добавок — стабилизаторов, загустителей, наполнителей — в питьевом молоке, а также в овощных и фруктовых соках, что у нас абсолютно не допускается. Россию в этом вопросе поддержал Евросоюз. Однако расслабляться нельзя: авторы предложения обещали к следующему заседанию найти обоснование своей инициативе…

— Сколько таких инициатив вам удалось отклонить?

— Около 140. Среди них было предложение, поступившее от США и Китая, о добавлении целого ряда пищевых добавок в необработанные пищевые продукты — к примеру, сырое мясо и рыбу. Они хотели воспользоваться пробелом в международном законодательстве, где не прописано четко определение «необработанный пищевой продукт». Мы не могли согласовать такую норму: у нас в стране пищевые добавки в таких пищевых продуктах не разрешается использовать, а потому мы совместно с Европейским Союзом заблокировали предложения по использованию пищевых добавок в питьевом молоке, фруктовых и овощных соках, взяв на себя обязательство в ближайшее время разработать отдельное определение для необработанных продуктов.

— А в готовой мясной продукции нитраты есть?

— По существующим сегодня в России нормам для достижения необходимой безопасности при хранении колбас допускаются минимальные 250 мг на 1 килограмм продукции нитратов и 50 мг на килограмм — нитритов. Если их не добавлять, появится риск заражения продукта такими грозными бактериями, как клостридия ботулинум (Clostridium botulinum), название которой пошло от латинского слова botulus — «колбаса». Ведь именно после отравления жителей Германии кровяной колбасой в XVIII веке и была выявлена данная смертоносная бактерия. Так вот, при установленных сегодня в России нормах эти 250 мг нитритов и 50 мг нитратов в колбасах не приводят ни к рискам развития заболеваний у человека, ни к пищевым отравлениям, обусловленным загрязнением мясных изделий ботулинистическими клостридиями. Но если время хранения увеличивается (а к этому стремятся многие бизнес-сообщества пищевиков), расширяются рынки сбыта на страны, где отсутствуют элементарные холодильники, — им, естественно, выгодно добавить побольше консервантов в готовую продукцию. На каждом заседании представители бизнес-сообществ различных стран требуют поднять допустимый уровень, например, нитритов до 130–170 мг на 1 кг. В этой связи Европейский Союз инициировал работу по обоснованию максимально допустимых уровней содержания нитратов и нитритов в мясных продуктах. При этом Российская Федерация отстаивает нормы, установленные нашим законодательством. Работа в этом направлении в настоящее время не закончена.

— Отличить большое количество этих веществ в колбасе можно? Может, по ярко-красному цвету?

— Качество колбасы зависит от целого ряда факторов — не только от содержания в ней нитритов. Яркий розовый цвет вареных колбасных изделий — таких, как сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты, — может обусловливаться наличием в их составе красителей.

— Были ли новые предложения по пищевым добавкам, которые проникли на рынок в этом году?

— Одним из самых неожиданных компонентов оказался консервант низин в готовых бульонах общепита. Мы выступали против, но ряд стран выступил за — и низин включили в перечень допустимых добавок, позволяющих бульону дольше храниться в холодильнике.

— А у нас?

— В России этот консервант в бульонах использоваться не будет. Но по приезде в другую страну вполне можно предположить, что в кафе вам подадут суп с низином.

Но больше нас тревожит, что часто разработчики предложений выставляют на рассмотрение очень высокие уровни по использованию пищевых добавок, которые в соответствии с установленными оценками рисков недопустимы. Например, был ряд предложений по использованию тартратов (соли винной кислоты) в продуктах «до достижения технологического эффекта». То есть хотели сделать так, чтобы производитель мог вносить их в продукт столько, сколько пожелает. Вместе с тем это нормируемые пищевые добавки с установленным максимально допустимым уровнем использования. По этому вопросу пока идут обсуждения.

Но настоящим чемпионом по превышению нормы все собравшиеся назвали предложения по содержанию пропиленгликоля в продуктах. Этот непищевой ингредиент (Е 1520) используется обычно в очень малых количествах (3 г на 1 кг твердого продукта и 1 г на 1 л напитка) в качестве носителя пищевых красителей и ароматизаторов. Однако коллеги попросили увеличить разрешенное его содержание в 1 кг готовой продукции до 240 (!) граммов, что позволило бы им заменить этим ингредиентом какао-масло в кондитерских изделиях. «Это же в 16 раз превышает допустимую суточную норму! — возмутились мы. — Вы подумали о токсическом действии этого вещества на организм?!» К счастью, наш здравый смысл пока одержал верх над их неуемным желанием удешевить продукцию за счет здоровья потребителя.

Также мы поставили решительный заслон тем, кто хотел разрешить использование красителей в неароматизированных молоке и кисломолочных продуктах, сыром мясе, сырой рыбе.

— А что в итоге разрешили?

— Принято 90 новых предложений по использованию пищевых добавок в новых группах продуктов. Промышленность развивается, появляются новые технологии, новая еда, в том числе и специализированная. Например, в соответствии с региональным стандартом для азиатских стран было разрешено использовать в качестве красителя бета-каротиноиды при изготовлении тофу (продукт из сои, напоминающий сыр). Токоферол (витамин Е) также одобрен как пищевая добавка для поверхностной обработки сухих фруктов в качестве антиоксиданта, сохраняющего цвет.

Справка «КВ»:

В Российской Федерации разрешены к использованию около 340 пищевых добавок. Все они безопасны для потребителей при условии соблюдения установленных правил их применения.

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В конце апреля в Чикаго шло обсуждение использования ветеринарных препаратов при кормлении и лечении сельскохозяйственных животных, где нашим специалистам также пришлось жестко противостоять желанию ряда стран сделать нормой рациона для коров и свиней новые и очень агрессивные антибиотики и гормоноподобные вещества.

— Наши оппоненты из США настаивали на использовании при откармливании животных антибиотика зилпатерол, — говорит Ольга Багрянцева. — Это гормоноподобное вещество помогает животному наращивать мышечную массу, что сродни эффекту, который оказывают анаболики. Мы отклонили это предложение американцев (как и несколько лет назад по гормону роактопомин), так как снова научно доказали всем вред от последующего употребления людьми мяса животных, откармливаемых зилпатеролом. Нашу позицию поддержали страны Евросоюза, Египет, Индонезия, Таиланд и целый ряд других государств. И это несмотря на то, что ряд стран работают с антибиотиками и гормоноподобными веществами. К примеру, в России в питании животных используются антибиотики тетрациклинового ряда. Такие препараты прекращают давать за неделю или более до забоя животных, чтобы они выводились из мышц и органов. Вместе с тем их остаточные количества даже в очень малых концентрациях негативно влияют на здоровье потребителя, меняя его иммунный статус, изменяя микрофлору кишечника, снижая резистентность собственных микроорганизмов к антибиотикам. Из-за этого люди болеют дольше, становятся слабыми…

Что же касается гормоноподобных веществ — рактопомина и зилпатерола, — российскими учеными, в том числе сотрудниками ФИЦ питания и биотехнологии, доказано, что эти вещества не выводятся окончательно из мяса животных после забоя. К 70 годам, потребляя мясо с этими компонентами, человек может накопить такое их количество в составе тканей, что по виду будет напоминать откормленного бычка. И крупные формы — еще не самое страшное. Употребление гормонов роста в питании может привести к снижению их выработки собственным организмом, а это прямой путь к нарушению обмена веществ. Надо сказать, что эти препараты разрешено использовать в ряде стран — таких, как Канада, США, Бразилия, Австралия. Наша страна не дает допуск на ввоз для продукции, содержащей зилпатерол и рактопомин.

А уж в отношении предложения по использованию в процессе выращивания рыбы и морепродуктов обычной зеленки (бриллиантового зеленого) и чернил (кристаллического фиолетового) члены российской делегации вообще пришли в недоумение.

— Мы слышали и раньше, что эти непищевые красители добавлялись в рыбные садки в качестве дешевого заменителя антибиотиков, чтобы вода не зацветала, но это было грубым нарушением всех существующих норм, — поясняет Багрянцева. — И вдруг в Чикаго это предложили узаконить! Рыба и моллюски, выращиваемые в такой воде, приобретают легкие зеленоватые или фиолетовые оттенки, которые в готовом, да еще переработанном мясе часто незаметны. Но для здоровья потребителя употребление таких продуктов в пищу является нежелательным.

К счастью, зеленка и кристаллический фиолетовый были решительно отклонены комиссией в качестве ветеринарных препаратов.

— Вот интересно, кто-нибудь поднимает на заседании Комиссии СА вопросы по улучшению качества пищевых продуктов?

— Известно, что содержание пищевых и биологически активных веществ в продуктах для детей младшего возраста — это показатель не только их качества, но и безопасности. Если эти пищевые вещества поступают в организм ребенка в недостаточном количестве, это неминуемо скажется на его здоровье.

Россия в настоящее время является главой рабочей группы, обосновывающей возможность использования в детском питании полиненасыщенных жирных кислот — докозогексаеновой и эйкозопентаеновой кислот. Они очень полезны растущему организму, но международное сообщество отклонило на этом этапе наше предложение — видимо, чтобы не завышать планку для других производителей. Будем двигаться дальше — убеждать мировое сообщество в необходимости использования этих биологически активных веществ в питании детей.

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