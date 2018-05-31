Продукты из Новгородской и Воронежской областей появятся на ярмарке в июне

Региональная ярмарка в районе Орехово-Борисово Северное продолжит свою работу в июне. Об этом сообщили редактору газеты «Борисовские пруды» в пресс-центре «Московских ярмарок».

Ранее заместитель директора отдела экономики района Светлана Фетисова рассказала, что многие жители в восторге от региональной ярмарки, и каждый раз с нетерпением ждут ее открытия.

— В этот раз на прилавках можно будет найти продукты из Новгородской и Воронежской областей, — рассказали в пресс-центре «Московских ярмарок».

Кстати, товары из Воронежа и областных городов и сел находятся в числе лучших в России. Как отмечают специалисты, черноземные плодородные почвы делают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные продукты необыкновенно вкусными.

Отметим также, что товары можно будет купить в течение семи дней, а затем ярмарка на три дня закроется. В следующие семь дней за прилавками будут работать фермеры из других регионов.