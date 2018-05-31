Ещё
Продукты из Новгородской и Воронежской областей появятся на ярмарке в июне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты из Новгородской и Воронежской областей появятся на ярмарке в июне 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы
Региональная ярмарка в районе Орехово-Борисово Северное продолжит свою работу в июне. Об этом сообщили редактору газеты «Борисовские пруды» в пресс-центре «Московских ярмарок».
Ранее заместитель директора отдела экономики района Светлана Фетисова рассказала, что многие жители в восторге от региональной ярмарки, и каждый раз с нетерпением ждут ее открытия.
— В этот раз на прилавках можно будет найти продукты из Новгородской и Воронежской областей, — рассказали в пресс-центре «Московских ярмарок».
Кстати, товары из Воронежа и областных городов и сел находятся в числе лучших в России. Как отмечают специалисты, черноземные плодородные почвы делают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные продукты необыкновенно вкусными.
Отметим также, что товары можно будет купить в течение семи дней, а затем ярмарка на три дня закроется. В следующие семь дней за прилавками будут работать фермеры из других регионов.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
В качестве эксперимента столичные школьники в 2016 году смогут сдать базовый ЕГЭ по математике после 10 класса Новая услуга заработает в ЗАГСе в июне Шипиловский отдел ЗАГС провел День открытых дверей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников77
Странные приспособления для женской груди1
Никто не знает, почему они не стареют3
Жара: микробикини снова в моде39
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение