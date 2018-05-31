Что делать, чтобы избежать укусов насекомых

Как узнать, кто именно на вас поКУСился и что делать, чтобы страдать от укусов меньше

Жужжат, пищат, снуют. За-дол-ба-ли. Но — лето красное, куда деваться. Его еще и Пушкин припечатал: «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль, не грязь, не комары да мухи…» Что делать — прекрасное время года нравится не только нам, но и им — насекомым.

Кусают нас, конечно, не все насекомые, но многие. А потом место укуса болит и зудит, порой укус провоцирует приступы аллергии. И очень важно сразу понять, кто же вас на самом деле покусал.

Иногда нужды в этом определении нет — виновник и так очевиден. А иногда и не поймешь сразу, кто же это повел себя так недружелюбно. Постараемся во всем разобраться.

ПЧЕЛЫ И ОСЫ Боль от укуса появляется почти мгновенно. Как правило, укус выглядит так: точка, вокруг нее бледное пятно, а вокруг него — покраснение с сильным отеком. Несколько укусов могут вызвать сильную аллергию, которая сопровождается слабостью, зудом, иногда онемением укушенной ноги-руки.

В отличие от пчел, осы могут жалить человека столько раз, сколько им захочется — их жало не остается в теле укушенного. Кстати, жало осы — едва ли не самый острый предмет в природе! Именно пожтому, кстати, правильнее говорить про осу, что она «ужалила», а не «укусила». Спровоцировать агрессивное поведение ос может и сам человек — резкими движениями, а женщины — ароматом парфюма. Не душитесь на природе, это вызывает у насекомых нездоровый интерес…

Антигистаминные препараты надо принять сразу! И если вы аллергик — не постесняйтесь обратиться за помощью к медикам. Особенно опасны укусы в голову, шею.

ШЕРШЕНЬ

Укус этого насекомого запоминается на всю жизнь. Это адски больно. У подавляющего большинства людей от укуса шершня поднимается температура, укус страшно отекает и не зудит, а именно болит — так, будто конечность отрезали, облили кипятком и т.п. Шершни агрессивны, наглы, они атакуют, если их пытаются прогнать — словом, это один из самых серьезных врагов человека на природе. Правда, в наших широтах при оказании помощи от укусов никто не погибает, а вот в Японии, например, где шершни невероятно ядовиты, в иные годы от их укусов погибает до сорока человек.

На самом деле шершни кусают людей не часто, и только с том случае, если ощущают опасность, исходящую от них. Если, например, кто-то грозит их гнезду, машет руками, пытается шлепнуть газетой — что, кстати, бесполезно абсолютно. Яд шершня — тоже в большей степени «защитный». Но многие его компоненты встречаются в яде… гремучей змеи! Так, фосфолипазы и ориентотоксин вызывают разрушение клеточных стенок. Их содержимое вытекает в межклеточное пространство, возникает очаг воспаления, а затем — при повреждении стенок кровеносных сосудов — случается кровоизлияние с последующим нагноением.

Фосфолипазы — это как раз и есть неотъемлемый компонент змеиного яда. А ацетилхолин — это нейромедиатор, который вызывает активацию нервных окончаний. Когда он попадает в ткани, возникает ощущение, что по нервным узлам то ли бьют молотом, то ли режут их ножом. В большом количестве содержится там и гистамин, провоцирующий аллергические реакции, а биогенные амины инициируют учащение сердцебиения и активацию дыхания. Что любопытно: в целом токсичность яда шершня меньше, чем токсичность яда той же пчелы, но боль укус вызывает значительно более острую и продолжительную.

МУРАВЬИ

Всем трудяжки хороши, да кусаются. Укус — яркая красная точка, иногда — с «выгрызом» кусочка кожи. Вокруг укуса быстро наливается тугое, горячее, иногда болезненное красное вздутие — лепешка. Как правило, укус сопровождается жжением, внутри «лепешки» могут образовываться провалы, пустолы, иногда на память в этом месте остаются маленькие рубчики.

ОВОДЫ

Укус сопровождается огненным зудом, отеком. Место укуса очень горячее, это, кстати, называется гипертермией; в центре отека видна иногда двойная точка, иногда разрезик. Еще хуже становится от расчесывания.

Для снятия отека на месте укуса нужно приложить к центру что-то холодное (завернутый в платок кусочек льда из морозилки), затем протереть место укуса спиртовым раствором (если берете спирт, то разводите его 1:1). После этого нужно сделать насыщенный содовый раствор или даже превратить соду в мокрую кашу и приложить к поврежденном месту ее. Затем место укуса нужно намазать мазью — имейте в дачной аптечке фенистил, спасатель или тримистин. Если же на месте укуса образовалась плотная шишка, нужно обработать это место спиртом и сделать примочку из мази (синафлан) минимум на полтора часа. Можно, если нет мази, истолочь антигистаминный препарат, чуть развести его водой и приложить кашицу.

Для снятия сильного зуда, если нет мази, можно использовать обычный картофель — приложите дольку или натертую сырую картофелину в виде примочки. Помогает яблочный уксус — слегка его разведите и смазывайте поврежденное место. Если совсем нет ничего в загашнике, намажьте укус зубной пастой. На природе, если вы разбираетесь в растениях, можно быстро приготовить настой череды, приложить подорожник.

МОШКА

Маленькое насекомое, несущее о-о-очень большие неприятности — это мошка. Она сидит в траве, вылетает стаей и не кусает, а выгрызает кусочек кожи, затем высасывая из ранки кровь и лимфу. Укусы мошки вызывают в большинстве своем просто дикую аллергическую реакцию. Поскольку обычно мошка кусает незащищенные ноги и руки, страдают больше всего именно они, но особо опасны укусы насекомых в область губ, шеи, глаз. Отеки от укусов мошек бывают просто устрашающими! Укус в глаз или веко особенно чувствителен. Человеку кажется, что в глазу у него некое инородное тело, слезы текут рекой. После «атаки» насекомых могут возникнуть одышка, волдыри, нередко увеличиваются и становятся болезненными лимфоузлы. Отек может держаться очень долго, все зависит от того, сколько было укусов. Заживают раны тоже очень плохо, гноятся, зудят и чешутся. Характерный признак укуса мошек: покраснение и капелька засохшей сукровицы на месте укуса.

Если отеки очень сильные, иногда приходится прибегать к мочегонным средствам. В остальном укусы требуют такой же обработки, что и укусы других насекомых.

Кстати, мошки очень не любят аромат ванилина. Иногда она бежит от него с большим ужасом, чем от аэрозолей. Приготовить ароматный отпугиватель просто: разведите кристаллический ванилин в воде, перелейте раствор в разбрызгиватель-пульверизатор и обработайте поверхность кожи.

В ТЕМУ

В последние годы в Подмосковье все чаще встречается бабочка-бражник. Это совершенно безопасное для человека существо имеет хоботок, которым высасывает из цветков нектар. Когда хоботком высосать нечего, бражник «скатывает» его, и «раскатывает», когда нужно. Крылья бражника трепещут так часто, что вокруг насекомого создается «силовое поле». Таких насекомых очень много на юге; их там называют шутливо «коцало-пецало» и сочиняют про них всякие легенды, вплоть до ужастиков. Однако все это — сплетни и наговор. Никого бражник не кусает, к человеческой плоти равнодушен, а любит он — только цветы!

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