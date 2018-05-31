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На Расторгуева похож: Шарапова показала взрослого сына
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На Расторгуева похож: Шарапова показала взрослого сына 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Арина Шарапова показала поклонникам взрослого наследника. Фанаты отметили, что мужчина вырос копией знаменитой матери.
В своем Instagram Арина поделилась снимком, на котором запечатлена в питейном заведении в обнимку с импозантным молодым мужчиной. Светящаяся от счастья женщина прильнула к груди высокого брюнета, а он, тем временем, что-то ей говорит. Под фото звезда кратко написала «Сыночек» и добавила множество смайликов в виде сердечек.
Пользователи Сети были очень удивлены снимку, ведь Шарапова редко балует любопытных фанатов снимками членов своей семьи. Некоторые даже не знали, что у телезвезды есть дети.
"Ого, сыночек! 😤😲🤗💪👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Вот не написали бы что сыночек, подумала что муж, уж очень хорошо выглядите🌷🌷🌷», «Как же он похож на Вас…», «Сынище», «Ого…какой большой)))», «На Расторгуева похож», — восхищались почитатели.
Телеведущая часто выкладывает в Сеть интересные фото с бекстейджа съемок или светских мероприятий. Обычно ее посты жизнерадостны, просты и лишены наигранности — в соцсетях Шараповой редко можно встретить снимок ретушированный фотошопом, поэтому поклонники любят следить за страничкой Арины.
Добавим, что Шарапова замужем уже в четвертый раз. В первом браке у Арины родился единственный сын Данила. Мужчине сейчас 36 лет, он также, как и знаменитая родительница связал свою жизнь с экраном — занимается медиаменеджментом и телепродюсированием. У Арины Шараповой двое внуков Никита и Степан, сообщает Teleprogramma.pro.
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