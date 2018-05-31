Соседско-полевой роман, который случился в отдельно взятом дворе

Маленький палисадник в одном из спальных районов Москвы стал местом притяжения всех жителей дома, которые помогают своей соседке ухаживать за посаженными цветами. Корреспонденты «ВМ» выяснили у москвички, как одна клумба может помочь наладить взаимоотношения со всем двором.

Жительница кунцевской многоэтажки Ольга Гурова переехала сюда из центра три года назад. Из окон своей квартиры на девятом этаже она наблюдала вытоптанный палисадник. А хотелось уюта.

— Мне пришла в голову мысль, что неплохо тут что-нибудь посадить. А мама как раз привезла с дачи примулу.

С этой примулы во дворе дома начался настоящий соседско-полевой роман.

— До этого я никогда в жизни не сажала цветов, — признается девушка. — Поэтому со стороны я, возможно, выглядела странной: в розовых перчатках, неуклюже ковыряющая землю, где, кажется, не росло ничего изящнее одуванчиков.

Соседи первое время пытались объяснить девушке всю тщетность ее усилий.

— Говорили, что «это же Кунцево — все равно цветы растащат или собаки затопчут», — улыбается она, сортируя привезенную рассаду. — Рассказывали, что эта почва для огородных работ не приспособлена.

Но, вопреки прогнозам, примула прижилась! А следом за ней — и другие цветы.

— На местном рынке я познакомилась с пенсионеркой Ириной Александровной, которая продает цветы с дачи, — вспоминает девушка. — Она с такой любовью относится к своим саженцам, про каждого рассказывает как про ребенка: «Вот этот громадный вымахает, а этот — крепенький будет». И она ни разу не ошиблась! Все цветы Ирины Александровны прижились.

А соседи потихоньку смирились с «чудачествам» Ольги.

— Однажды мне нужно было полить сад, и я повесила около лифта объявление с просьбой помочь мне с водой, потому что одной тяжело таскать с девятого этажа на первый пятилитровые канистры, — вспоминает Ольга. — С утра просыпаюсь, смотрю в окно, а вокруг палисадника ровными рядами выстроились большие и маленькие бутылки и банки с водой!

С тех пор палисадник стал местом притяжения всех жителей дома.

— Когда соседи видят, что я вожусь с цветами, то выходят ко мне покурить, спрашивают когда воду включат или отключат, сообщают, что в конце недели дождь обещают, делятся историями своей жизни, — улыбается Ольга. — В итоге здесь все окончательно и перезнакомились — причем не только со мной, но и друг с другом. А то в наше время нередко бывает так, что живешь всю жизнь в доме, а соседей по площадке даже не знаешь…

Красивый сад во дворе вдохновил жильцов соседнего дома, которые уже консультировались с Ольгой по вопросам огородно-полевых работ. Впрочем, девушка решила на двух дворах не останавливаться и дальше нести красоту в массы и массивы. Для этого создала в социальной сети сообщество «Все в сад», где делится фотографиями ухоженных палисадников, увиденных ею в разных столичных дворах. Чужой пример оказался на редкость заразительным, и москвичи, вдохновляясь палисаниками соседей, начали разбивать сады в своих дворах и выкладывать фотографии в сообществе.

Сообществу всего год, но участников в нем с каждым днем становится все больше. И каждый из них может рассказать уже свою историю о том, как одна клумба изменила климат не только во дворе, но и во всем доме.