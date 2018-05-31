№06

Что тут скрывать: «Ленд Ровер» — бренд, который обладает магической силой притяжения.

Бренды — они как люди. Только судьбы у них человечнее, чем людские. Если вам, например, 70, то это уже неплохо, потому что не каждому дано самому это зафиксировать: мне 70. Нет спору, бренды тоже не вечны. Но на их логотипах рано или поздно не возникают овраги морщин, а медицинские карты не превращаются в тома «Войны и мира». С ними тоже, бывает, происходят драматические изменения, а исчезнув, бренды не пропадают насовсем, а имеют шанс и на реинкарнацию, и на воскрешение — все в руках создателей.

Новых людей делают люди, и примерно понятно как. Хотя есть мнение, что без божественного промысла тут не обходится. Бренды тоже вроде бы делают люди. В последнее время это стало модным занятием. Кто-то выращивает бренд для товара, а кто-то делает бренд из себя любимого. И правильно: скачал пошаговую инструкцию «создаем бренд с нуля» и — вперед!

Но что-то не видно тьмы этих имен и логотипов, из которых хотелось бы сделать татуировку на щиколотке. А ведь бренд в первую очередь должен вызывать живые эмоции, приносить какую-то пользу, улучшать твою жизнь и еще — создавать гипнотическое поле притяжения к себе, вплоть до тех самых татуировок.

Многие ли из жаждущих преуспели? Как ни изучай инструкции, а кроме скурпулезного выполнения последовательности действий, нужно что-то еще. Что? Божья искра, тварная энергия отцов-основателей. И вообще, цели в лоб не достигаются. А великое не совершается по плану, история не творится по заказу.

Также бесполезно тыкать себя в грудь и кричать на всех углах: «Я — первый, я — лучший, я — главное событие этого лета!»

Когда Морис Уилкс, прогуливаясь по пляжу, нарисовал на песке силуэт первого «Ленд Ровера», разве он думал, что занимается в этот момент брендостроительством? Как и тот инженер-конструктор, который поставил на ватман банку сардин, и след от нее был утвержден как форма эмблемы, которую мы 70 лет видим на решетках радиатора всех «Ленд-Роверов» (именно через дефис раньше было правильно) и «Рейнж Роверов».

А посмотрите на первый LR и на его праправнука, нынешний RR — кто мог предположить, что «помощник на селе» когда-то превратится в желанного всеми «гламурного подонка»?

Правильные гены и правильные люди, разделяющие философию бренда на уровне отношения к жизни, — вот формула, которая даст и выживание в море глобальных изменений, и успех.

Легко заметить, что в компаниях с выраженными ценностями работают, как правило, сотрудники с аналогичными ценностями и качествами. Например, если бренд заточен на клиентов, которые приходят к ним в автосалон с линейкой, чтобы самолично промерить размеры багажника, то и работники подбираются почему-то такие же — с линейкой в голове. Может, здесь работает тот же закон, по которому собаки похожи на своих хозяев.

Не буду здесь расписывать ценности LR, вы и так наверняка о них знаете. А все, что вам нужно знать на эту тему дополнительно, вы найдете в нашей «Теме номера» — стр. 76.