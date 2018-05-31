Как правильно просить мужчину о помощи по дому

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Нам всем очень хочется понравиться, если объект внимания нам более чем просто симпатичен. Аура романтизма первых встреч, гормоны влюбленности и бабочки в животе заставляют нас действовать, выуживая на поверхность весь арсенал талантов. Внутренний голос мило шепчет на ушко: «Давай, дорогая, покажи ему все, что умеешь, и какая ты замечательная! Он будет сражен». В ход идут кулинарные па похлеще рецептов Мишлена, забота на уровне сдувания пылинок и колоссальная терпимость. А когда самый замечательный мужчина предлагает переехать к нему и впереди начинает маячит светлое счастливое будущее, стараться хочется в два раза больше. Просто потому что мы испытываем сильные эмоции, а от переизбытка природного альтруизма в крови хочется дарить ласку, заботу и тепло тому, кого любишь. Ну а как иначе!

Не взваливайте на себя все домашние обязанности

Все верно, от сердца, искренне и с заботой — именно так должны выглядеть правильные теплые отношения мужчины и женщины. Но ведь может и коса на камень найти. Если мужчина по природе своей такой же альтруист, то он впряжется в быт семейной жизни наравне с вами — и просить не нужно. А вот если он с детства мамой был приучен к тому, что дом и огород — исключительно женских рук дело? Тогда ему и мысль в голову не заскочит, что можно предложить свою помощь и взять часть нагрузки на себя. Это тот случай, когда если она вдруг с температурой слегла и даже приподняться уже не может — ничего страшного, уберется, когда ей станет лучше.

Так что не спешите «безвозмездно» вкладываться на стартовом этапе отношений, рассчитывая на ответную отдачу с его стороны в ближайшем будущем. Пока вы демонстрируете все свои лучшие стороны, он расценивает это всей прямотой своей мужской логики примерно так: «Вау, мне, похоже, повезло! Умная, красивая, добрая, заботливая!» — и решает, что так теперь будет у него всегда. В смысле секс по расписанию, пять блюд на выбор и обнимашки перед экраном телевизора. А вопросы «А помощь-то где?», «Почему мусор не выбросил, хотя просила?», «Почему вещи раскидал?», «Почему не додумался даже тарелку в раковину убрать?» можно просто проигнорировать.

Не выбирайте тактику обиды, молчания и ожидания

Он не додумался и не догадался вам помочь, А вы, устав от домашних дел, начинаете внутренне себя накручивать, что он не замечает, как вам тяжело, как вы устаете, а главное, сам не предлагает свою помощь! А ведь вы столько для него сделали, пусть он даже и не просил. Результатом становится включение в себе кнопок обиды, молчания и ожидания, то есть в негативном состоянии обиды вы молчите как партизан и ждете, что ваш партнер наконец-то поймет, что же случилось, сам. Нас так поступать никто не учил, эта тактика выскакивает на каком-то интуитивном уровне от природы, а противостоять ей бывает очень сложно.

К сожалению, все эти эмоции, да еще и в совокупности, абсолютно не работают. Мужская логика не может уловить причины резких изменений в вашем настроении. Ведь раньше вы были такими ласковыми, нежными, футбол с ним смотрели и не ругались на крошки на диване, а сейчас что-то требуете, просите, обязываете, когда раньше всегда сами справлялись. Что же пошло не так? Ситуация не исправится, если не набраться смелости и мелкими шажками не начать отматывать время назад — в смысле исправлять иногда даже собственные ошибки и открыто обсуждать со своим любимым собственные желания.

Расставьте все точки над i Если вы с самого начала ваших отношений все делали исключительно своими силами, то наброситься на партнера сейчас и резко сообщить о том, что с этого дня он обязан «и полы мыть, и борщи варить» наравне с вами, чтобы вы почувствовали себя нужной и любимой, не получится. Резкая смена климата никогда не предвещает положительной реакции, а, наоборот, вызывает шок и отторжение.

Поэтому первое, что вам нужно сделать, — это набраться мудрости и смелости и проговорить все. Важно: лаконично, четко по делу и без косвенных намеков типа «догадайся». Расскажите, как вы хотели окружить любимого заботой, чтобы ему было хорошо и комфортно, и что вы не ожидали, что одной будет так тяжело все это делать. А сейчас вы так устаете, вам так тяжело, и вам очень нужна его помощь. Главное, говорить это без требований, осуждения и укоров: «Думала, что справлюсь, а оказалось, все пошло не так, ничего не получилось — помоги!»

Начните с малого

Если вы раньше перетягивали одеяло только на себя, важно сейчас не перегнуть палку и не просить решить сверхзадачу, выдавая дела целым списком. Надо понимать, что переучивание — дело долгое, если бы партнер вам с самого начала помогал, такой ситуации сейчас бы не возникло. Поэтому первые призывы о помощи должны быть постепенными с перерывами во времени и относительно незначительными, в особенности если раньше вы своего мужчину в принципе ничем по дому не нагружали. Не беситесь, если тот начинает психовать, бубнить и, как дед, что-то комментирует, когда выполняет поставленную вами задачу, ведь главное — выполняет! Хвалите, обнимайте, сообщайте, как он здорово вам помог. Благодарите так, словно звезду с неба достал, не меньше. Для мужчины важно понимать, что он не просто полку прибил. Наоборот, он сильный, без его помощи никак и никуда, а с ним так хорошо, спокойно и уютно. На формирование привычки любому из нас нужно время.

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