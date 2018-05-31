В Лондоне судят мужчину, который пытался отравить принца Джорджа

В браке с принцем Уильямом Кейт Миддлтон (Catherine, Duchess of Cambridge) воспитывает троих детей. Четырехлетнего Джорджа, трехлетнюю Шарлотту и двухмесячного Луи, которого герцогиня родила в апреле. Осенью 2017 года члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ готовили покушение на старшего сына Кейт и Уильма. К счастью, британские спецслужбы смогли предотвратить трагедию, злоумышленник был задержан.

Пособник террористов Хаснайн Рашид подтвердил, что намеревался отравить принца Джорджа, распространял его фотографии и предлагал подсыпать яд в мороженое, которое поставляли в школу, где учился сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На данный момент в Лондоне идет суд над террористом.