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В Лондоне судят мужчину, который пытался отравить принца Джорджа
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В Лондоне судят мужчину, который пытался отравить принца Джорджа 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В браке с принцем Уильямом Кейт Миддлтон (Catherine, Duchess of Cambridge) воспитывает троих детей. Четырехлетнего Джорджа, трехлетнюю Шарлотту и двухмесячного Луи, которого герцогиня родила в апреле. Осенью 2017 года члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ готовили покушение на старшего сына Кейт и Уильма. К счастью, британские спецслужбы смогли предотвратить трагедию, злоумышленник был задержан.
Пособник террористов Хаснайн Рашид подтвердил, что намеревался отравить принца Джорджа, распространял его фотографии и предлагал подсыпать яд в мороженое, которое поставляли в школу, где учился сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На данный момент в Лондоне идет суд над террористом.
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