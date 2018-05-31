«Целый месяц лежать на растяжке»: мама упавшего с качелей мальчика рассказала о его состоянии

Мальчик, упавший с качелей на Верхнем озере, месяц проведёт на растяжке в больнице, после чего его ждёт долгая реабилитация. Об этом «Клопс» рассказала мама ребёнка Лариса.

По словам женщины, Мише на днях исполнилось 14 лет. Они живут рядом с озером, где мальчик часто гуляет с друзьями. В тот день после звонка незнакомого мужчины, сообщившего о ЧП, Лариса побежала на набережную.

"Я была дома, занималась делами. Тут звонок — мужчина говорит, что сына ударили качели, он не может подняться, еле дышит. Я, конечно, представляла себе самые страшные картины. Сразу побежала туда, сын не шевелил ни ногами, ни руками", — рассказала мать Миши.

Рентген показал наличие компрессионного перелома как минимум одного грудного позвонка. Школьнику предстоит месяц лежать на растяжке, после этого два месяца нельзя будет сидеть. Потом в течение года понадобятся корсет, массаж, бассейн, ежедневная лечебная гимнастика.

Качели на Верхнем озере в Калининграде оборвались вечером в среду, 30 мая. Мальчик, упавший с них, получил черепно-мозговую травму и переломы позвоночника. Очевидцы рассказали, что стёрлись и оборвались крепления, удерживающие сиденье. Качели демонтировали.