Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа

Экс-ведущая «эротических» прогнозов погоды на канале СТС-Челябинск Лариса Сладкова приняла участие в новом сезоне шоу «Сердца за любовь». Звезда регионального телевидения продолжает искать мужчину своей мечты.

Сладкова откроет новый сезон шоу «Сердца за любовь» на канале СТС Love. «Это будет еще круче, чем раньше. Девушки будут наглее, парни — красивее и горячее», — утверждают создатели программы.

Судя по кадрам со съемок первого выпуска, челябинская дива по-прежнему делает ставку на свои формы и раскрепощенность. Уже известно, что Сладкова оказалась на руках у одного из участников шоу, передает Ura.ru.

Остановится ли уроженка Челябинска на нем или захочет ознакомиться с полным ассортиментом женихов, можно будет узнать в премьерной серии. Первый выпуск запланирован на 14:00 пятницы, 8 июня.

Ранее Лариса Сладкова планировала выдвигаться на выборы президента России. До этого эпатажная телеведущая высказывалась о намерении стать депутатом Госдумы от «Партии пенсионеров».

Напомним, манерная блондинка Сладкова начала сводить с ума пользователей YouTube несколько лет назад. Девушка, похожая на жертву пластической хирургии, вела прогноз погоды на челябинском канале и выкладывала видео в Сеть.

Комментаторы отмечали неправдоподобно пухлые губы и неестественно большой размер ее бюста. Тем не менее, ролики Сладковой набирали сотни тысяч просмотров и становились вирусными.