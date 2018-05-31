Особенные дети взяли интервью у Алиханова и Гришковца: марафон на радио «КП-Калининград» 

Губернатор Антон Алиханов, литератор Евгений Гришковец, мотогонщик Денис Грачёв, директор зоопарка Светлана Соколова и другие известные калининградцы в прямом радиоэфире ответят на вопросы детей с ограниченными возможностями здоровья.
Марафон «Страна других. Дети» стартует в четверг, 31 мая, в 12:00 на радио «КП-Калининград» и продлится два с половиной часа.
Откроет радиомарафон 13-летний Степан Марченко. У мальчика миодистрофия — слабость мышц, Стёпа передвигается на инвалидной коляске, но мечты у него большие и серьёзные: окончить школу на отлично, поступить в московский вуз на стоматолога и открыть в столице собственную клинику.
Они с мамой переехали в Гурьевск с Камчатки, чтобы учиться в «Школе будущего». В студию Степан пригласил директора своей школы Алексея Голубицкого.
Володя Кондратенко учится в седьмом классе, любит робототехнику, компьютеры, музыку, велосипед, кино и мечтает стать программистом.
У мальчика ДЦП, и он считает, что окружающий мир жесток. Владимир хочет, чтобы здоровые дети поддерживали таких, как он. Володя пригласил к себе в эфир губернатора Антона Алиханова и заготовил вопросы для него.
13-летний Матвей Чарный любит книжки про Гарри Поттера, режиссирует собственные фильмы и выпускает юмористический журнал.
"У меня ДЦП, ходить не умею совсем, ленюсь, но ползаю. И ещё у меня переходный возраст", — так Матвей написал о себе. В гости к мальчику придёт известный писатель, драматург и актёр Евгений Гришковец.
У восьмилетнего Андрея Ткаченко врождённая глухота, но мальчик слышит и хорошо говорит благодаря имплантам.
Любит велики, оружие и собирается заработать много денег. В гости к Андрею придёт мотогонщик Денис Грачёв.
Мартину Григорьеву семь, и у него также есть проблемы со слухом. Он обожает футбол и увлекается робототехникой.
А ещё он влюблён и знает, что любовь — «это когда я нежный и счастливый… ну, и она тоже». В прямом эфире Мартин возьмёт интервью у тяжелоатлета Дмитрия Лапикова.
11-летнего Сашу Бобокина девчонки не интересуют. Мальчик любит рисовать портреты, занимается судомоделированием.
У Саши редкое генетическое заболевание — карликовость, но он жизнерадостный человек со своей мечтой, о которой он расскажет директору Калининградского зоопарка Светлане Соколовой. У будущего ветврача много вопросов.
Семилетняя Мелана Гаптулина — хохотушка и модница. Несмотря на серьёзный диагноз — ДЦП, девочка читает стихи, поёт, рисует.
Она влюблена в очень доброго мальчика. В студии Мелана поболтает о платьях и других девичьих радостях с главным редактором глянцевого журнала Екатериной Мирошниковой.
Два года назад мама Наташи Габдулиной отдала ей свою почку, чем спасла 14-летнюю дочь. Наташа пишет стихи, учится играть на гитаре, слушает панк-рок и хочет стать врачом.
Девушка хочет взять интервью у нефролога Детской областной больницы Ирины Литвиненко.
Осенью Максим Шевцов пойдёт в четвёртый класс лицея №35. У него много увлечений — например, автомобили: с раннего детства мальчик собирает коллекцию моделей.
"У меня будет свой бизнес, заработаю много денег и изобрету электроавтомобиль-робот для инвалидов", — такова мечта мальчика, с рождения страдающего ДЦП. Максим пригласил в эфир директора по производству BMW в России Роуэна Уиллса.
Девятилетние Иван Горобчук и Арина Смирнова — одноклассники.
У Ивана опухоль мозга, он дважды в год лежит в больницах. Мальчик играет на синтезаторе, любит картинг и велосипед. У Арины рак крови, но у неё тоже много увлечений.
Ребята являются волонтёрами центра «Верю в чудо» и помогают в родном Черняховске другим больным детям. В гости к Ване и Арише придёт глава Черняховска Сергей Булычев.
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