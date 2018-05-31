Особенные дети взяли интервью у Алиханова и Гришковца: марафон на радио «КП-Калининград»

Марафон «Страна других. Дети» стартует в четверг, 31 мая, в 12:00 на радио «КП-Калининград» и продлится два с половиной часа.

Откроет радиомарафон 13-летний Степан Марченко. У мальчика миодистрофия — слабость мышц, Стёпа передвигается на инвалидной коляске, но мечты у него большие и серьёзные: окончить школу на отлично, поступить в московский вуз на стоматолога и открыть в столице собственную клинику.

Они с мамой переехали в Гурьевск с Камчатки, чтобы учиться в «Школе будущего». В студию Степан пригласил директора своей школы Алексея Голубицкого.

Володя Кондратенко учится в седьмом классе, любит робототехнику, компьютеры, музыку, велосипед, кино и мечтает стать программистом.

У мальчика ДЦП, и он считает, что окружающий мир жесток. Владимир хочет, чтобы здоровые дети поддерживали таких, как он. Володя пригласил к себе в эфир губернатора Антона Алиханова и заготовил вопросы для него.

13-летний Матвей Чарный любит книжки про Гарри Поттера , режиссирует собственные фильмы и выпускает юмористический журнал.

"У меня ДЦП, ходить не умею совсем, ленюсь, но ползаю. И ещё у меня переходный возраст", — так Матвей написал о себе. В гости к мальчику придёт известный писатель, драматург и актёр Евгений Гришковец.

У восьмилетнего Андрея Ткаченко врождённая глухота, но мальчик слышит и хорошо говорит благодаря имплантам.

Любит велики, оружие и собирается заработать много денег. В гости к Андрею придёт мотогонщик Денис Грачёв.

Мартину Григорьеву семь, и у него также есть проблемы со слухом. Он обожает футбол и увлекается робототехникой.

А ещё он влюблён и знает, что любовь — «это когда я нежный и счастливый… ну, и она тоже». В прямом эфире Мартин возьмёт интервью у тяжелоатлета Дмитрия Лапикова

11-летнего Сашу Бобокина девчонки не интересуют. Мальчик любит рисовать портреты, занимается судомоделированием.

У Саши редкое генетическое заболевание — карликовость, но он жизнерадостный человек со своей мечтой, о которой он расскажет директору Калининградского зоопарка Светлане Соколовой. У будущего ветврача много вопросов.

Семилетняя Мелана Гаптулина — хохотушка и модница. Несмотря на серьёзный диагноз — ДЦП, девочка читает стихи, поёт, рисует.

Она влюблена в очень доброго мальчика. В студии Мелана поболтает о платьях и других девичьих радостях с главным редактором глянцевого журнала Екатериной Мирошниковой.

Два года назад мама Наташи Габдулиной отдала ей свою почку, чем спасла 14-летнюю дочь. Наташа пишет стихи, учится играть на гитаре, слушает панк-рок и хочет стать врачом.

Девушка хочет взять интервью у нефролога Детской областной больницы Ирины Литвиненко.

Осенью Максим Шевцов пойдёт в четвёртый класс лицея №35. У него много увлечений — например, автомобили: с раннего детства мальчик собирает коллекцию моделей.

"У меня будет свой бизнес, заработаю много денег и изобрету электроавтомобиль-робот для инвалидов", — такова мечта мальчика, с рождения страдающего ДЦП. Максим пригласил в эфир директора по производству BMW в России Роуэна Уиллса.

Девятилетние Иван Горобчук и Арина Смирнова — одноклассники.

У Ивана опухоль мозга, он дважды в год лежит в больницах. Мальчик играет на синтезаторе, любит картинг и велосипед. У Арины рак крови, но у неё тоже много увлечений.

Ребята являются волонтёрами центра «Верю в чудо» и помогают в родном Черняховске другим больным детям. В гости к Ване и Арише придёт глава Черняховска Сергей Булычев