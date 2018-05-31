«Крепление стёрлось и лопнуло»: очевидцы о ЧП на Верхнем озере, где из-за падения с качелей пострадал ребёнок

Металлическое крепление качелей, с которых накануне упал мальчик, стёрлось и лопнуло. Конструкцию убрали через 20 минут после происшествия, рассказали «Клопс» очевидцы.

Калининградец Денис гулял на площадке с ребёнком. Мужчина говорит, что всего рядом было установлено трое качелей. На всех сидели дети, но раскачивались они не сильно.

"Тот мальчик был ещё с двумя детьми помладше. Неожиданно оборвалась одна из цепей, которая удерживала сиденье. Сверху она была прикреплена металлическим карабином, из-за трения металл стёрся. Его будто обрезало", — рассказал Денис.

По словам мужчины, мальчик сильно ударился спиной о массивное сиденье. Упав на землю, он судорожно хватал ртом воздух. Денис и ещё один прохожий положили мальчика на бок, вызвали скорую помощь. Вскоре ему стало немного лучше, он смог разговаривать, пожаловался на боль в области лопаток. Мужчины позвонили его маме, которая успела прийти к приезду скорой.

Как рассказал Денис, отдыхающие на озере люди обратили внимание на то, что качели раскачивались в разные стороны и бились о боковые опоры.

"Я уж не говорю о креплениях цепей — они сильно стёрты на всех трёх качелях. На тех, где я качался с сыном, одно из четырёх металлических креплений отсутствовало, вместо него была какая-то верёвка", — говорит мужчина.

Как рассказали очевидцы, буквально за 20 минут «мужчины в чёрной форме» убрали все оставшиеся качели.

"Вероятно, это были охранники. Они быстро собрали и унесли оборванные цепи и сломанные карабины", — говорит калининградка Татьяна.

По словам горожан, качели установили около двух недель назад. Никаких табличек, информирующих о производителе и заказчике, на аттракционах нет.

Качели оборвались вечером в среду, 30 мая, на Верхнем озере в Калининграде. 13-летний мальчик, упавший с них, получил черепно-мозговую травму и переломы позвоночника.