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Ошибки в стирке, которые портят ваши вещи
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Ошибки в стирке, которые портят ваши вещи 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Чтобы сэкономить на одежде прежде всего нужно делать все, чтобы дольше сохранять ее новой. Правильная стирка способствует этому, но многие совершают распространенные ошибки, которые часто приводят вещь в непригодность.
Пятна
При попытке оттереть пятно можно в буквальном смысле протереть дыру в одежде. Поэтому с пятнами следует обращаться аккуратно, не застирывая их, а промокая куском ткани белого цвета. Сортировка
Сортировка является важнейшим этапом в стирке вещей, поскольку она поможет уберечь вещи от повреждений. Например, полотенца нельзя стирать с синтетикой, а флис стирается исключительно отдельно. Молния/пуговицы
На время стирки все молнии нужно застегивать, чтобы обезопасить от повреждения зубчиками другие вещи в машинке. Однако пуговицы лучше расстегивать, чтобы они не оторвались в процессе стирки и сам материал не повредился. Материал
У многих купальники и плавки становятся непригодными после первого летнего сезона и чаще всего это происходит из-за неправильного ухода. Все вещи из эластана или спандекса нельзя прогонять в машинке, ведь для этого стоит использовать прохладную воду и ручную стирку. Моющие средства
Стоит запомнить, что избыток моющих средств точно приведет к негативному результату стирки, например, порошок создаст слишком много пены, которая будет задерживать грязь в ткани, и в ней будут быстрее накапливаться бактерии. Также вместо отбеливателя можно использовать кипячение вместе с лимонным соком, поскольку его избыток приводит к истончению ткани. Стоит помнить, что смягчитель ткани не используют при стирке полотенец, и по возможности лучше заменить химию бюджетными и натуральными компонентами. Циклы
Многие считают, что слишком перегружают свою машинку, когда стирают в ней подряд по несколько раз. В действительности данный подход экономически выгоден, поскольку машинка использует тепло от предыдущего цикла и снижает таким образом потребление электричества. Уход
За стиральной машинкой следует тщательно ухаживать и периодически мыть, особенно под отсеком для порошка, который является съемным у преобладающего числа моделей. Также по окончании каждой стирки не нужно закрывать крышку барабана, чтобы позволить ему высохнуть и проветриться. Раз в год полезно запускать цикл стирки без вещей, но непременно с горячей водой, добавляя белый уксус.]]>
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