Ошибки в стирке, которые портят ваши вещи 

Чтобы сэкономить на одежде прежде всего нужно делать все, чтобы дольше сохранять ее новой. Правильная стирка способствует этому, но многие совершают распространенные ошибки, которые часто приводят вещь в непригодность.
Пятна
При попытке оттереть пятно можно в буквальном смысле протереть дыру в одежде. Поэтому с пятнами следует обращаться аккуратно, не застирывая их, а промокая куском ткани белого цвета. Сортировка
Сортировка является важнейшим этапом в стирке вещей, поскольку она поможет уберечь вещи от повреждений. Например, полотенца нельзя стирать с синтетикой, а флис стирается исключительно отдельно. Молния/пуговицы
На время стирки все молнии нужно застегивать, чтобы обезопасить от повреждения зубчиками другие вещи в машинке. Однако пуговицы лучше расстегивать, чтобы они не оторвались в процессе стирки и сам материал не повредился. Материал
У многих купальники и плавки становятся непригодными после первого летнего сезона и чаще всего это происходит из-за неправильного ухода. Все вещи из эластана или спандекса нельзя прогонять в машинке, ведь для этого стоит использовать прохладную воду и ручную стирку. Моющие средства
Стоит запомнить, что избыток моющих средств точно приведет к негативному результату стирки, например, порошок создаст слишком много пены, которая будет задерживать грязь в ткани, и в ней будут быстрее накапливаться бактерии. Также вместо отбеливателя можно использовать кипячение вместе с лимонным соком, поскольку его избыток приводит к истончению ткани. Стоит помнить, что смягчитель ткани не используют при стирке полотенец, и по возможности лучше заменить химию бюджетными и натуральными компонентами. Циклы
Многие считают, что слишком перегружают свою машинку, когда стирают в ней подряд по несколько раз. В действительности данный подход экономически выгоден, поскольку машинка использует тепло от предыдущего цикла и снижает таким образом потребление электричества. Уход
За стиральной машинкой следует тщательно ухаживать и периодически мыть, особенно под отсеком для порошка, который является съемным у преобладающего числа моделей. Также по окончании каждой стирки не нужно закрывать крышку барабана, чтобы позволить ему высохнуть и проветриться. Раз в год полезно запускать цикл стирки без вещей, но непременно с горячей водой, добавляя белый уксус.]]>