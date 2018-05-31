О странностях котиков рассказали в интернете, и это очень смешно

Котиков просто невозможно не любить. Интернет полон умилительными историями и фотографиями этих пушистых созданий и их приключений. Есть и весьма странные вещи, которые совершают коты, от чего хозяева периодически впадают в прострацию. В Сети поделились снимками котиков, которые делают что-то необычное и сопроводили фотографии забавными объяснениями.

1. «Мой кот делает свои туалетные дела именно в таком положении. Да, это странно. Да, я тоже каждый раз удивляюсь» 2. «У нас дома был сантехник, чинил нашу раковину. Такое фото он мне отправил» 3. «Во время переезда мы, кажется, нечаянно поломали нашего кота. Он сел в угол и сидит так уже два часа» 4. «Я подвернула ногу, поэтому сделала компресс и положила ногу на стол. Мой котик в знак поддержки сделал то же самое» 5. «Мой кот чертовски напугал меня» 6. «Этот рыжий наглец кричал на меня до тех пор, пока я не взял его на руки» 7. «Эта кошка свалилась мне на голову с потолка моей квартиры. Что это было, чёрт побери?!» 8. «Этого кота зовут Ральф. Он каждый день приходит к нашей кошке и ждёт, когда выйдет, чтобы вместе пойти гулять» 9. «Устрашающая банда котиков-байкеров держит в страхе всю округу» 10. «А это кот моей мамы, он постоянно подсматривает за соседями и, кажется, всех осуждает» 11. «Если хозяева собираются уходить, котик Чаз немедленно включает режим „Панда“» 12. «Мой кот путался под ногами, когда я готовила, поэтому я закрыла его в ванной. Конечно же, он отомстил» 13. «В наш двор пришла кошка, которая выглядит в точности, как моя. Теперь я не знаю, что делать… Кого из них забирать домой?»

Также мы публиковали подборку уморительных фотографий, которые стали эпичными только благодаря котикам.

Ранее «Ридус» рассказывал о двух смешных флешмобах — в одном из них в Сети доказывали, что коты всегда садятся в круг, из чего бы он ни был сделан, а в другом — кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков.

Также мы публиковали фотографии, доказывающие, что коты — это жидкость и могут затечь куда угодно, особенно в ваше сердечко.

А ещё владельцы делились нелепыми фотографиями своих пушистых питомцев под девизом «Мой кот сломался, несите нового».