Чем так привлекательны русские женщины

Нередко мы слышим о том, что русских женщин в мире считают самыми красивыми. Что это — расхожий миф, или это действительно правда? И как сложилось такое мнение?

Особенности внешности

Большинство русских женщин обладают так называемым славянским типом внешности — у них светлые волосы и кожа, серые, голубые или зеленые глаза, правильные черты лица. Они пропорционально сложены и в большинстве своем имеют статную фигуру. Они очень женственны, и на подсознательном уровне воспринимаются мужчинами как наиболее подходящие партнерши для создания семьи и рождения детей.

«Я думаю, что славянские черты лица — самые женственные в мире, — говорит британец Крейг Грехэм. — Германские кажутся мне несколько грубыми, что не особо подходит женщинам. Я бы назвал русских женщин самыми красивыми».

В то же время внешность русских женщин не ограничивается одним типом голубоглазых блондинок с молочным цветом кожи. У нас можно встретить и смуглых темноглазых жгучих брюнеток, и рыжеволосых красоток с веснушками. Ведь в силу исторических перипетий в россиянах течет кровь разных народов.

А вот, например, в Испании или Италии больше женщин одного типа. И южных мужчин может привлекать именно широта выбора, а также необычность, новизна северного типа.

Постаралась инквизиция

Есть еще одно обстоятельство, о котором упоминают те, кто заявляет о первенстве русских красавиц. В эпоху Средневековья западноевропейская инквизиция активно охотилась за ведьмами, а к ним часто причисляли наиболее привлекательных женщин и девушек, порой даже девочек.

Красавицам завидовали. Иные верили, что красота им дарована не иначе как дьяволом. В итоге многие красивые женщины в Западной Европе закончили свои дни на костре или виселице, а «гены красоты» были частично истреблены.

На Руси охота на ведьм не имела такого размаха. Красавицы редко подвергались преследованиям, так что «генофонд привлекательности» удалось сохранить.

Русские женщины стараются

В западных странах превалируют феминистские настроения. Представительницы прекрасного пола, пытаясь достичь гендерного равноправия с мужчинами, часто боятся демонстрировать свою женственность и, напротив, одеваются и причесываются подчеркнуто небрежно, не используют макияж, за исключением особых случаев и ситуаций, когда это положено по регламенту.

Что же касается россиянок, то многие из них даже в соседний супермаркет выходят при полном параде — в красивом наряде, туфлях на каблуках и накрашенные. А что уж говорить о работе и походах в разные общественные места.

Как показали социологические опросы, 43% наших женщин стремятся красиво выглядеть «для себя», 27% — для своей половины, а 65% — для коллег по работе.

Швед Юнас Линдстрём констатирует, что «русские очень себя любят, поэтому всегда нарядно и красиво одеты, накрашены».

А француз по имени Фредерик считает: «Русские сильно заморачиваются насчет внешнего вида… У нас тоже есть такие дамочки, но их меньше. Диссонанс в том, что от людей, которые так озабочены своим образом, обычно ждешь холодности, закрытости, эгоистичности, самовлюбленности. Но в случае с русскими каждый раз понимаешь, что ошибался: они оказываются душевными, теплыми и открытыми».

Не только внешность

Мужчины-иностранцы высказывают разные и не всегда лестные мнения о русских женщинах. Например, их называют слишком рациональными, расчетливыми, критикуют за любовь к ярким нарядам… Но все сходятся в одном: русские дамы действительно очень красивы!

Вот взгляд Бурака Топджу из Турции: «Русские женщины — самые красивые женщины в мире. У них какая-то идеальная красота: одни могут быть нежными и милыми, другие — сексуальными и чувственными».

«Русские женщины очень женственные и роскошные, — такую оценку дает нашим соотечественницам француз Жустин Д`Оре. — Таких женщин хочется носить на руках, одевать в меха и исполнять любые их желания. В отличие от француженок они более раскрепощенные в отношениях, часто сами делают первые шаги, обидчивы, но отходчивы, с ними весело и легко, каждый день как праздник. Правда, праздник этот длится недолго, русские непостоянны».

В чужой стране россиянок можно безошибочно вычислить в толпе. «Даже без каблуков русская женщина пройдет мимо тебя так, что шея сама повернется ей вслед», — восхищаются испанцы и итальянцы. И дело тут не только в красивой внешности, но и в том, как женщина держит себя, как она двигается. Во всем этом есть некий неповторимый шарм, который поражает и восхищает мужчин.

Иностранцам, у которых были русские подруги и жены, сложно их забыть. Европейцы даже говорят: «После русских к иностранкам не возвращаются».