Ярче радуги: лучшие разноцветные сорта ирисов

Любоваться радужными окрасками ирисов можно до бесконечности.

Цветут двухцветные ирисы, сорт Jurassic Park, фото автора

', фото автора И сегодня я вновь приглашаю вас в Никитский ботанический сад, где терпеливо ждут нашего внимания красочные многоцветные сорта ирисов.

Ирис сорт World Premier, фото автора

'World Premier', фото автора Свое внимание обратим на следующие сорта:

двухцветные (bicolor);

переливчатые (blend);

края лепестков украшены каймой другого цвета (plicata);

фолы со светлыми жилками (luminata);

ирисы со сломанным цветом.

Ирис сорт Romantic Evening, фото автора

'Romantic Evening', фото автора Давайте не будем спешить: на каждой позиции остановимся, рассмотрим подробно особенности окраски. Среди двухцветных ирисов выделяют:

амена (amoena) — сорта с белыми верхними долями в любом цветовом сочетании с нижними;

Ирис сорт Excellency, фото автора

'Excellency', фото автора

вариегата (variegata) — сорта с желтыми стандартами;

Ирис сорт Arabian Story, фото автора

'Arabian Story', фото автора Но это далеко не все двухцветное ирисовое разнообразие, вдохновляющее художников, модельеров. Остальные группы ирисов по окраске долей околоцветника:

переливчатые (blend) — доли околоцветника сортов окрашены в несколько окрасок, переходящих друг в друга;

Ирис сорт Chasing Rainbows, фото автора

'Chasing Rainbows', фото автора

пликата (plicata) — доли околоцветника украшены каймой (точками, штрихами) на белом или желтом фоне;

Ирис сорт Morning Mood, фото автора

'Morning Mood', фото автора

люмината (luminata) — это пликаты наоборот: края долей околоцветника и жилки светлые, а промежутки между ними темные;

Ирис сорт High Master, фото автора

'High Master', фото автора Сорта иного типа комбинаций.

Ирис сорт Sneezy, фото автора

'Sneezy', фото автора

ирисы со сломанным цветом;

Ирис сорт Violet Tiger, фото автора

'Violet Tiger', фото автора На первый взгляд все сложно, но давайте разберем эти окраски на примерах.

Ирисы — амена

Вы помните школьный парадный дресс-код (белый верх и черный низ)? На ирисовом языке это просто амена. Роскошен сорт 'World Premier' с белым верхом и сине-фиолетовым низом, украшенным сиреневой бородкой и легкой волнистостью края долей.

Ирис сорт World Premier, фото автора

'World Premier', фото автора Под строгие требования к парадной школьной форме однозначно подошел бы кружевной ирис сорт 'Gay Parasol' с серебристо-белым верхом и пурпурно-розовым низом. Бледно-голубая бородка — дополнительный декор цветка.

Ирис сорт Gay Parasol, фото автора

'Gay Parasol', фото автора У дежурных и проверяющих не было бы претензий к школьнику, одетому в цвета сорта 'Futuriste'.

Ирис сорт Futuriste, фото автора

'Futuriste', фото автора Для юбочек и брюк подошел бы и цвет сортов ириса 'Sharpshooter', 'Teamwork'.

Ирис сорт Sharpshooter, фото автора

'Sharpshooter', фото автора Чернильные нижние доли околоцветника часто «оживлены» мандаринной или красной бородкой.

Ирис сорт Teamwork, фото автора

'Teamwork', фото автора В более демократичных учебных заведениях пропустили бы школьниц и в светло-коричневых юбочках, таких, как нижние доли околоцветника сорта 'Champagne Elegance'. Часто эту окраску описывают как бежево-абрикосовую, с персиковым оттенком.

Ирис сорт 'Champagne Elegance', фото автора

'Champagne Elegance', фото автора Но настоящие модницы предпочли бы более смелые желтые и абрикосовые юбки, как у сортов 'Aura Light' и 'Apricot Frosty'.

Ирис сорт Aura Light, фото автора

'Aura Light', фото автора Светло-оранжевый низ красиво смотрится с белым верхом.

Ирис сорт Apricot Frosty, фото автора

'Apricot Frosty', фото автора Полным креативом в мои школьные годы считались замшевые брюки и юбки вот такого кирпичного цвета, как нижние доли сорта 'Copper and Snow'.

Ирис сорт Copper and Snow, фото автора

'Copper and Snow', фото автора Продолжаем разбирать ирисовые двухцветные окраски. Следующие сорта — вариегата (variegatа).

Ирисы — вариегата

Напомню, что у них верхние доли околоцветника желтые. И это не только мой любимый сорт 'Arabian Story', цветки которого пахнут ванилью и цитрусовыми, но и почти точные его двойники: сорт 'Каприз', 'Supreme Sultan', 'Gypsy Caravan'.

Ирис сорт Каприз, фото автора

'Каприз', фото автора Они настолько похожи друг на друга, что только узкие специалисты смогут их различить.

Ирис сорт Supreme Sultan, фото автора

'Supreme Sultan', фото автора Мы же ориентируемся на подписи на табличках (они — обязательная составная часть представляемой коллекции).

Ирис сорт Gypsy Caravan, фото автора

'Gypsy Caravan', фото автора Кроме того, к двухцветным вариегатам относится и эффектный сорт 'Jurassic Park'.

Ирис сорт Jurassic Park, фото автора

'Jurassic Park', фото автора Красив в этой группе и сорт 'Elegant Impressions'.

Ирис сорт Elegant Impressions, фото автора

'Elegant Impressions', фото автора А впереди еще более интересные сочетания окрасок!

Ирисы переливчатые

Они сложны в описании. В окраске околоцветника присутствуют несколько окрасок. Один из лучших таких сортов — 'Celebration Song'.

Ирис сорт Celebration Song, фото автора

'Celebration Song', фото автора Это так называемые бленд-ирисы: они нежны и роскошны.

Ирис сорт Лунная радуга, селекция НБС, фото автора

'Лунная радуга', селекция НБС, фото автора Blend-ирисы гармоничны в романтических садах.

Ирисы-пликата

Разнообразные и интересные сорта с точками, штрихами или каймой на светлом фоне. До сих пор окутано тайной появление такой окраски, которая известна примерно 400 лет — в природе похожих окрасок ирисов просто нет! Необыкновенно интересен сорт 'Ivory Way' с нежно-кремовым верхом и снежно-белым низом. Дополнительным декором стандартов выступают лимонные жилки, а фолов — тонкая лимонная кайма. Желтоватая бородка гармонична на белых нижних долях околоцветника.

Ирис сорт Ivory Way, фото автора

'Ivory Way', фото автора Ирисы-plicata лучше высаживать на переднем плане цветников, чтобы была возможность рассмотреть рисунок на долях околоцветника. Очарователен сорт 'Lovely Dawn' с розово-персиковым верхом и кремово-белым низом, украшенным фиолетовой каймой и коралловой бородкой. Гофрированность лепестков придает ирису милую кокетливость.

Ирис сорт Lovely Dawn, фото автора

'Lovely Dawn', фото автора Очень ярок сорт 'Kilt Lilt' с коричнево-абрикосово-золотым верхом и бронзово-белым низом. Четкая бронзовая полоса на фолах разделяет каждую долю пополам; в её основании бородка такой же окраски, как и стандарты. Завершенность образу придает красивая гофрировка, которая одновременно смягчает его.

Ирис сорт Kilt Lilt, фото автора

'Kilt Lilt', фото автора Роскошный сорт 'Seakist' поражает утонченной красотой кремово-белого верха и кремового низа с синими размытыми полосами и светло-синим напылением.

Ирис сорт Seakist, фото автора

'Seakist', фото автора И это еще не все!

Ирисы-люмината

Это перевернутые пликаты. Очень красив сорт 'Flights of Fancy' с кремово-розово-белым верхом и розово-пурпурным низом. Особое очарование фолам придают кремовые жилки, с которыми гармонична желтоватая бородка в основании лепестков.

Ирис сорт 'Flights of Fancy', фото автора

'Flights of Fancy', фото автора Такие ирисы претендуют на самые видные, почетные места дач.

Ирисы с цветками иного типа комбинаций

Я разместила здесь двухцветные сорта, у которых затруднилась определить тип в рамках уже представленных комбинаций. Эффектен среди них сорт 'Romantic Evening' с лилово-сиреневым верхом и темно-фиолетовым низом. Все доли цветка сверхгофрированые, что придает ему ажурность и легкость. Немного отягощает нижние доли кирпично-красная бородка.

Ирис сорт Romantic Evening, фото автора

'Romantic Evening', фото автора Размещенные здесь сорта однозначно двухцветные. У каждого из них есть своя изюминка, благодаря которой ирис получил статус сорта. Давно меня привлек своей необычностью сорт 'Revolution'. Начиная с названия (которое, на первый взгляд, вообще никак не сочетается с ирисами) и заканчивая оранжево-красной бородкой на насыщенно-синих нижних долях околоцветника. При более внимательном взгляде понимаешь, что все в нем не случайно: есть в этом сорте какая-то внутренняя экспрессия, особенно явно проявляющаяся при массовом цветении ириса. Голубовато-белые стандарты цветка безупречны.

Ирис сорт Revolution, фото автора

'Revolution', фото автора И я даже затрудняюсь отметить тот ирис, который мне нравится больше всего.

Ирис сорт 'High Class', фото автора

'High Class', фото автора Есть уже константно-любимые сорта и ирисы, которые просто нравятся.

Ирис сорт Breakers, фото автора

'Breakers', фото автора Удивительно красив двухцветный 'About Town', у которого верхние доли серебристо-лиловые, а нижние красновато-фиолетовые, с тонкой кружевной серебристо-лиловой каймой.

Ирис сорт About Town, фото автора

'About Town', фото автора Интересен сорт 'Fogbound' со светло-лиловым верхом и кремово-белым низом. Яркая изюминка цветка — мандариновая бородка. Чудесный аромат ириса с нотками пряностей и карамели особенно ярко выражен в начале цветения.

Ирис сорт Fogbound, фото автора

'Fogbound', фото автора В заключение представлю пока еще редкие, но по-настоящему пестрые сорта ирисов с нерегулярным (хаотичным) рисунком долей.

Ирисы со сломанным цветом (broken color)

Это сорта, цветки которых покрыты штрихами, брызгами и полосами, — достижения селекционеров-ирисоводов.

Ирис сорт Tiger Honey, фото автора

'Tiger Honey', фото автора Ничего общего с вирусами, вызывающими пестролепестность тюльпанов, они не имеют. Надеюсь, сегодняшнее путешествие в мир многоцветных ирисов было увлекательным и интересным. Продолжение следует…