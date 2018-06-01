В центре Воронежа археологи откопали часть древней крепости

Археологи, исследовавшие землю, отданную под строительство дома на пересечении улиц Фрунзе и Нарковой, обнаружили часть оборонительных сооружений воронежской крепости XVI века.

Части оборонительного рва и вала свидетельствуют о том, что именно в этом месте пять веков назад стояли защитные сооружения. Эта находка поможет ученым точнее определить границы воронежской крепости.

Также при раскопках на участке откопали руины погреба, возраст которого приближается к 300 лет. По информации СМИ, археологам удалось найти ценные артефакты, такие как стеклянные шприцы и посуду из различных материалов. Все найденные вещи передадут в музей.