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В центре Воронежа археологи откопали часть древней крепости
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В центре Воронежа археологи откопали часть древней крепости 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Археологи, исследовавшие землю, отданную под строительство дома на пересечении улиц Фрунзе и Нарковой, обнаружили часть оборонительных сооружений воронежской крепости XVI века.
Части оборонительного рва и вала свидетельствуют о том, что именно в этом месте пять веков назад стояли защитные сооружения. Эта находка поможет ученым точнее определить границы воронежской крепости.
Также при раскопках на участке откопали руины погреба, возраст которого приближается к 300 лет. По информации СМИ, археологам удалось найти ценные артефакты, такие как стеклянные шприцы и посуду из различных материалов. Все найденные вещи передадут в музей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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