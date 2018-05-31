Ещё
Пророческая любовь: ради встречи с любимой индиец преодолел 10 000 км на велосипеде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пророческая любовь: ради встречи с любимой индиец преодолел 10 000 км на велосипеде 

Anews 53 минуты назад
Фото: Anews
Существует мнение что любовь побеждает все преграды и житель Индии по имени Прадумна Кумар Маханандиа решил доказать это собственным примером, преодолев ради своей возлюбленной 10 тысяч км на велосипеде. Оказалось, их встреча была предначертана самой судьбой, о чем мужчине в младенчестве предсказал астролог. Прадумна Кумар появился на свет в 1949 в одной из небольших деревень Индии. Местный астролог сразу предсказал, что ему предназначено встретить девушку, владеющую музыкальными инструментами из далеких земель, у которой будет свой лес, а еще она должна непременно родиться под знаком Тельца. В осознанном возрасте Кумар знал об этом предсказании и слепо верил нему долгие годы. Его вера оказалась не напрасной, ведь вскоре он встретил свою возлюбленную, когда подрабатывал уличным художником. Пророчество, по утверждениям самого Кумара, сбылось 17 декабря 1975, когда прекрасная молодая дама подошла ему с просьбой нарисовать ее портрет. Он вспоминает, что ее внешность казалась ему особенной, а ее небесно-голубые глаза индийца просто поразили.
Художник не смог достойно нарисовать понравившуюся девушку из-за волнения, поэтому пригласил ее еще раз. На следующий день он снова написал портрет незнакомки, а потом это произошло и в третий раз. Тогда он понял, что это любовь и решил не упускать свой шанс. Незнакомка оказалась уроженкой Швеции, а звали ее Шарлотта Вон Шедвин. Девушка умела управляться с флейтой, у нее был свой лес, а также она родилась, как и говорил астролог, как раз под знаком Тельца. Тогда художник рассказал ей о пророчестве и отметил, что их встреча предначертана судьбой. Индиец верил, что они смогут оставаться вместе всю жизнь и при этом быть счастливыми. Несмотря на то, что Шарлотте было всего 19, она не только не испугалась слов нового знакомого, но и решила предоставить ему шанс. В Индии девушка провела немногим больше двух недель, а потом ей пришлось возвращаться домой. Влюбленный Кумар знал, что их история не должна была закончиться на этом, поэтому решил найти Шарлотту и жениться на ней. После разлуки в полтора года индиец продал все, что у него было и на сбережения приобрел для себя велосипед. На нем он преодолел 10 тысяч км, чтобы увидеться со своей возлюбленной. Во время его путешествия он нуждался в деньгах, но благодаря неравнодушным людям, встретившимся на пути, Кумар смог добраться до Швеции. Самым большим препятствием на его пути стали собственные мысли и сомнения, однако его любовь помогла преодолеть расстояние и встретиться с возлюбленной. В итоге пара поженилась и живет в счастливом браке больше 40 лет, вырастив двух детей.]]>
Anews: последние новости
Босс вам не друг. Ошибки на собеседовании, лишающие шанса получить работу Новый формат: 56-летняя модель доказывает, что возраст сексуальности не помеха Ошибки в стирке, которые портят ваши вещи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка стала секс-куклой после расставания5
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников78
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Странные приспособления для женской груди1
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение