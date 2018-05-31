Реальные истории: 14 главных insta-мам с интересной судьбой

Чем сейчас занимается Саша Зверева из группы «Демо» и как путешествовать с тремя детьми, наслаждаясь отдыхом? Редактор BeautyHack Юля Козолий — о девушках из Instagram, которые своим примером доказывают, что материнство — не преграда для самореализации, путешествий и любви к себе.

1. Анна Бахирева (@annybakhireva)

Анна — счастливая мама троих детей (дочек Анастасии и Александры и сына Федора) и путешественница! Первый снимок в Instagram Аня выложила, когда ее старшей дочери было 8 месяцев. С тех пор семья выросла, а девушка обзавелась 559 тысячами подписчиков! Ребята всегда путешествуют полным составом и недавно вернулись с Объединенных Арабских Эмиратов. География у семьи очень широкая — от Европы до Новой Зеландии и Китая!

2. Таня Либерман (@tanya_liberman)

Таня — многодетная мама дочек Михаль и Мири и сына Яши, которая недавно переехала из Москвы в Тель-Авив. В России у девушки два бизнеса — сеть магазинов украшений Jerusalembazar, студия декора и флористики Flowerslovers и 150 тысяч поклонников в Instagram, с которыми она регулярно делится моментами своей жизни в Израиле. Как все это уживается в одном человеке, ответить не могу, но подозреваю, что в сутках у Тани 48 часов! О бьюти-рутине девушки читайте здесь.

За жизнью Оксаны Самойловой следят 6,8 миллионов подписчиков. К слову, у ее мужа рэпера Джигана поклонников в сети на порядок меньше — 2,3 миллиона. В апреле 2017 они стали родителями в третий раз — на свет появилась малышка Майя. Роль многодетной мамы (у ребят подрастают дочки Ариела и Лея) не мешает Оксане быть хозяйкой трех успешных проектов: детского бренда I’m special, марки женской одежды Mira Sezar и фитнес-программы Fit For You. Последний вызвал у поклонников особый ажиотаж — ведь им есть на кого равняться: у самой Оксаны идеальная фигура!

4. Елена Шелин (@confettis)

Сейчас Лена живет в Стокгольме, куда переехала из Санкт-Петербурга после знакомства с мужем Бирьером. У пары пятеро детей: старшей Эмили в этом году исполнилось 18 лет, а младшей Нуэль — 5. Подписчики (а их у Лены 173 тысячи) любят профиль девушки за открытость, шведский стиль и невероятный позитив, который она излучает в каждом посте. Несколько лет назад вместе с Таней Либерман Лена придумала проект мотивационных встреч с подписчиками — за это время она успела вдохновить десятки девушек из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. За анонсами новых встреч следите в Instagram!

5. Екатерина Шокина (@katrin_shok)

В своем профиле Екатерина разрушает все стереотипы на тему совмещения спорта и материнства. Она победительница нескольких чемпионатов в категории фитнес-бикини, тренер и мама пятерых детей. Самая младшая дочка Алина родилась в семье 19 апреля 2018 года. Несмотря на то, что сразу после родов Екатерина писала, что ее форма далека от идеальной, фото говорят об обратном! Девушка прекрасно выглядит и успевает заниматься собственным проектом Dream Girls, который помогает прийти в форму сотням девушек.

4. Лена Кошкина (@koshkinalena)

Лена живет с мужем и тремя детьми в Сочи, работает фотографом и ведет позитивный Instagram о материнстве. В ее кадрах — самые счастливые семейные моменты и море вдохновения! Хотите научиться снимать также, заходите во второй профиль Лены — онлайн фотокурсы @hellofotokurs. А еще девушка здорово рассказывает, чем заняться в Сочи с тремя детьми — ищите по тегу #кошкина_сочи_места.

5. Наоми Дэвис (@taza)

В блог нью-йоркской мамы Наоми Дэвис я захожу, если тяготы материнства кажутся совсем непосильными. На днях Наоми стала мамой близнецов — четвертого и пятого ребенка в семье. Вместе с мужем Джорджем они уже воспитывают погодок Элеонор, Самсона и Конрада. И делают это более чем вдохновляюще! Например, во втором триместре беременности Наоми решилась на поездку в Париж со старшей дочерью на mother-daughter date по случаю для рождения Элеонор. Из других развлечений семьи — полеты в полном составе в отпуск в Австралию и исследование лучших кафе Манхэттена!

8. Мими Ториссон (@mimithor)

Cемейная пара Мими и Оддур Ториссоны живут во французском Медоке — городке в винодельческом регионе Бордо. За плечами у Мими успешная карьера в модной индустрии и на телевидении, а призвание Оддура — фотография (его работы можно найти на страницах Conde Nast Traveller). У ребят семеро детей, много собак и большой дом, окруженный садом.

В инстаграме Мими запечатлены семейные торжества, совместные приготовления ужинов, гастрономические и не только путешествия по Франции и Италии. Сбор урожая оливковых деревьев, дегустация собственных вин, организация воркшопов прямо на домашней кухне (на них, кстати, может попасть любой желающий) — все это моменты из жизни большой семьи.

Переехав в Медок из Парижа, Мими полностью посвятила себя кулинарии. С тех пор она стала ведущей своего кулинарного шоу La Table de Mimi и выпустила несколько книг о французской кухне, последнюю перевели на русский. У меня она уже есть, и вам советую!

9. Ангелина (@ma_linochka)

Ангелине 38 лет, а ее старшей дочери 18. Кроме этого в ее семье подрастает еще пятеро детей. Мы познакомились в недавнем пресс-туре бренда Avene, и я не смогла поверить в информацию, которая свалилась на меня (а теперь и на вас) выше. Несмотря на огромную популярность в Instagram (у девушки 690 тысяч подписчков) Ангелина говорит, что не любит часто ходить по мероприятиям, живет за городом и много готовит. При этом девушка успевает ездить в рабочие командировки, где по вотсапу выбирает подарки детям, и наизусть помнит расписание каждого. Восторг!

Татьяне не нужны долгие представления в Instagram — «7 kids, 1 love, Живу в Нарнии» — все, что вам нужно знать о девушке! Старшей дочери Эле сейчас 18 лет. В своем блоге Татьяна пишет о радостных семейных моментах и не таких позитивных ситуациях, с которыми сталкиваются абсолютно все родители. Например, в одном из постов рассказывала, как выжить, если одновременно заболели почти все дети. Никаких жалоб! Только позитив и живые информативные тексты!

Галина — совершенно потрясающая мама, которая успевает сниматься в сериале «Деффчонки», воспитывать двоих погодок, вести Instagram (да как вести!) и раздавать интервью! При всей занятости девушка сохраняет позитив, не была замечена без улыбки и даже о собственных родах рассказывает с иронией. За это мы и один миллион подписчиков ее и любим!

12. Лена Перминова (@lenaperminova)

Модель и мама троих детей успевает все: ездить на модные показы, путешествовать, проводить время с семьей и заниматься благотворительным проектом @sos_by_lenaperminova. Елена публикует в Instagram свои стильные образы, макияж (чаще всего сделанный сестрой — Александрой Кириенко) и, конечно, фотографии дружной семьи. Иногда она выкладывает видео из спортзала, где занимается пилатесом и pole dance, который модель недавно начала осваивать.

Лучшие образы Лены смотрите по ссылке.

13. Карина Палецких (@karina_paletskikh)

Карина — мама троих девочек и очень популярный блогер, который мотивирует один миллион подписчиков держать себя в форме даже во время беременности. В ее профиле вы найдете фото «до и после», под которыми девушка рассказывает, какой была во время первой беременности и как ей удалось похудеть. Сейчас Карина гордо демонстрирует свой пресс, консультирует подписчиков и много путешествует с семьей (актуальная локация — Турция).

14. Саша Зверева (@sashazvereva)

Солистка главной группы начала нулевых Саша Зверева не пропала! Она более чем комфортно чувствует себя в микроблоге в Instagram, за которым следят 600 тысяч человек. Пока мы с вами росли, Саша переехала в Лос-Анджелес, родила троих детей (дочь Василису и сыновей Макара и Льва) и стала самой настоящей Insta-мамой с собственным проектом. Уже четыре года она выступает с семинарами о здоровом материнстве «Умные Мамочки». По этому поводу через пару дней Саша приезжает в Россию — ее тур стартует 15 июня.