Подробности скандального задержания полицейскими парня-аутиста: мать обратилась в прокуратуру

История с 22-летним парнем-аутистом, которого полицейские задержали во время поездки на велосипеде, продолжает обрастать новыми шокирующими подробностями. Напомним, что 27 мая полицейские из ОМВД района Метрогородок задержали велосипедиста, который громко кричал. Оказалось, что 22-летний Павел Васильев — аутист. На него в итоге надели наручники и оставили в отделении на три часа. Мать Павла Татьяну Иванову к нему не пустили. Приехавшие врачи связали молодого человека и отвезли в психиатрическую клиническую больницу № 4 им. П. Б. Ганнушкина, откуда выпустили только на следующий день. Между тем, другие родители детей с подобными особенностями опасаются, что из-за ЧМ-2018 ситуация может повториться.

«КВ» связался с Татьяной Ивановой, чтобы узнать, в каком сейчас состоянии ее сын.

— Он чувствует себя не очень хорошо, — рассказала Татьяна. — Так-то держится, но когда начинает вспоминать, у него снова это прокручивается в голове, он переживает это все… Я бы хотела сама узнать, почему врачи с ним так обращались. Я была в шоке, как можно с человеком с такими нарушениями так обращаться, так разговаривать, связывать, душить его, как будто он с ножом, с топором, грыз кого-то, кусал кого-то…

— Почему полицейские не пустили вас к сыну?

— Они сказали, что он опасен, что он может на них кидаться. Я тогда им сказала: «Пропустите меня к нему!» Они мне ответили, что нет, меня не пропустят, если я не могу его успокоить. Когда он там за решеткой в наручниках, вам там делать нечего.

— Причины задержания они объяснили?

— По их словам, поступило сообщение, что он кричал на улице и якобы кидался на людей. Я хотела поговорить с этими людьми, на которых он кидался. Где эти люди? А один из полицейских сказал мне, что он в него кидался велосипедом. Сын говорит, что этого не было. Еще он говорит, что хотел уйти от полицейских, он откатывал этот велосипед в сторону. Вообще там возле магазина есть камеры, и может удастся что-нибудь увидеть с этих камер, как на самом деле все происходило. А даже если было так, то зачем человека держать в наручниках в отделении. Тем более я туда пришла.

— Он провел ночь в больнице…

— Его привезли туда в связанном состоянии, он там так и лежал, пока я не пришла и не стала требовать, чтобы мне его показали. Потом пришел дежурный врач, сыну поставили укол и развязали его.

Татьяна рассказал, что уже написала заявление в прокуратуру и обратилась в департамент здравоохранения. Женщина, по ее признанию, просто хочет понять, почему такая ситуация вообще стала возможной.

При этом в отделении полиции «КВ» комментировать ситуацию отказались, а в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства, указано, что им поступило два сигнала о том, что «гражданин на улице ведет себя неадекватно и кричит». Как сказано в сообщении, мужчина оказал сопротивлении полиции, а в отделении продолжал вести себя агрессивно.

История тут же вызвала резонанс. Тем более, что молодой человек рассказал, как «его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, очевидно в качестве успокоительного…». Как заявила «КВ» исполнительный директор РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» и мама ребенка-аутиста Елена Багарадникова, нужно вырабатывать протокол поведения полиции при встрече с такими людьми.

— Мне кажется, молодой человек не нарушил ничего и не представлял опасности для окружающих, потому что не совершал ничего, если не считать громких звуков, — считает Багарадникова. — Но, согласитесь, это не самое страшное. Мне кажется, единственное, что можно сделать, — воспользоваться этой историей и попытаться обучить сотрудников полиции и выработать у них протокол поведения, который бы не причинял ущерба никому, и по которому можно было бы отличить человека с нарушениями от обычных граждан. Иначе мы вообще выйти с детьми не сможем, если он будет кричать и вести себя как-то — на него сразу наручники надевать?

— Такая ситуация — это скорее исключение из правил?

К счастью, мы не очень часто сталкиваемся с такими вещами. С другой стороны, всегда может возникнуть ситуация состояния повышенной бдительности, например, Чемпионат мира по футболу. И таких ситуаций может возникать все больше и больше, потому что родители перестали бояться выпускать своих детей — мы стараемся приучать их к обществу, стараемся дать им возможность самостоятельно передвигаться в определенных границах и по хорошо изученным маршрутам. Где гарантия, что еще какого-нибудь ребенка не заберут в отделение?

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