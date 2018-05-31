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Кто быстрее: московские блондинки устроили забег на шпильках
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Кто быстрее: московские блондинки устроили забег на шпильках 

Мир24 1 час назад
Блондинки выбирают каблуки. В центре Москвы прошел забег на шпильках, передает телеканал «МИР 24».
После состязания белокурые красавицы, не спеша, прогулялись по Старому Арбату. В руках они держали транспаранты, но никакой политики. Главные лозунги: «Сделаем мир светлее!» и «Мир, блонд, май».
Стоит отметить, что Всемирный день блондинок празднуется именно сегодня. В России этот день массово начали отмечать в 2006 году, с тех пор 31 мая на улицах многих городов можно увидеть собрания героинь многочисленных анекдотов и обладательниц гиперженской логики.
Самых красивых, смелых и быстрых блондинок ожидали награды — денежные призы и сертификаты от модных магазинов.
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