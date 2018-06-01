Во Франции разработали идеальный виртуальный труп для обучения будущих врачей

Студенты медицинских университетов по всему миру испытывают серьезную нехватку трупов для изучения. И это притом, что благодаря улучшению коммуникации между медицинскими заведениями объемы невостребованных частей тел снизились до минимума. Отчасти проблема обусловлена успехами трансплантологии — люди предпочитают продавать свои органы, а не завещать тела образовательным учреждениям. Однако учить молодых врачей на чем-то все же нужно, поэтому в Медицинском университете Монпелье обратили внимание на виртуальные технологии. Команда под руководством профессора Гийома Каптье разработала два образца цифровых трупов, которые на сегодня являются самыми лучшими, детализированными и точными в мире. Потому что сделаны с натуры.

Работа ведется в сотрудничестве с компанией IMA Solutions, которая создала трехмерный сканер Artec 3D. Реальный труп последовательно препарировали, снимая ткань слой за слоем — кожа, мышцы, артерии и т.д., всего восемь уровней. На каждом этапе сканер создавал цифровые образы слоя, которые затем в специальном ПО собирались воедино. Теперь в распоряжении медиков есть модель, которая реалистично реагирует на то, на какую глубину введет скальпель врач и какой ширины он сделает разрез.

На текущем этапе созданы модели двух базовых частей тела, шеи и таза, на очереди сканирование и оцифровка бедер и конечностей трупа. Перед командой постоянно возникают сложности, связанные с различной прозрачностью материи для сканера и с мелкими деталями, поэтому проект продвигается медленнее, чем хотелось бы. И первые виртуальные вскрытия студенты смогут провести не ранее, чем в конце текущего года.