Нерожденным детям памятник не поставишь

Я абсолютно уверен в кощунственности идеи установить в столице памятник нерожденным детям. Конечно, я никогда не оскорбляю и не обижаю людей даже за поступки, которые сильно выводят меня из равновесия. Но эта идея, с моей точки зрения, не очень хорошая.

Есть и другие способы привлечь внимание людей к проблеме абортов, например, с помощью средств массовой информации. Долгие годы Церковь призывает людей не делать аборты, но, в конце концов, это решение всегда принадлежит конкретному человеку.

Совсем другое дело, если общество будет активно говорить об этой проблеме и, более того, создавать условия, чтобы дети появлялись на свет у родителей, имеющих все возможности их вырастить и дать им достойное образование.

К сожалению, молодежь сейчас взрослеет слишком рано, из-за чего возникает много конфликтных ситуаций. Вы знаете, что 90 процентов молодых браков в первый год уже распадаются. 90 процентов! Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы люди осознавали ответственность друг перед другом.

На мой взгляд, инициатива установки этого монумента — совершенно бессмысленная. Это даже звучит странно: «Памятник нерожденным детям»…

Понимаете, история нашей страны хранит имена великих людей, которые сделали очень многое. И им памятники еще не поставлены.

Я бы очень хотел, чтобы в Москве появился памятник советскому маршалу Александру Василевскому , дважды герою Великой Отечественной войны. Сейчас пока нет достойного места, где можно поставить этот монумент. Был установлен лишь бюст маршала, но этот человек, я уверен, достоин большего.