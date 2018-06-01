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Белла Хадид рассказала правду о своем лице
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Белла Хадид рассказала правду о своем лице 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: @bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид заявила, что никогда в жизни не делала пластических операций, сообщает Daily Mail.
Слухи о том, что модель перенесла пластику носа и несколько других процедур еще в начале своей карьеры, появились среди поклонников в 2013 году. Однако, по словам Хадид, она слишком боится операций и не стала бы портить свою естественную генетическую красоту.
«Люди думают, я перенесла все эти операции. А знаете что? Можно ведь сделать снимок моего лица. Я боюсь даже филлеров для увеличения губ. Я бы не хотела так уродовать свою внешность»,
— рассказала топ-модель.
Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2013 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз выходила на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признана моделью года по версии портала Models.com.
В декабре 2016 года жительница Нью-Йорка потратила более 15 тысяч долларов, чтобы стать похожей на американскую супермодель Беллу Хадид. 25-летняя Банни Смит, которая работает менеджером, перенесла ринопластику (изменение формы носа), изменила подбородок, сделала инъекции ботокса и филлеров. Отмечается, что теперь пользователи социальных сетей, знакомые и прохожие подмечают сильное сходство американки со знаменитостью.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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