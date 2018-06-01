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«Обморочно хорош!»: голый торс Владимира Яглыча лишает девушек рассудка
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«Обморочно хорош!»: голый торс Владимира Яглыча лишает девушек рассудка 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Возлюбленной молодого актера Владимира Яглыча завидует множество очаровательных девушек со всех уголков России и стран ближнего зарубежья. Еще бы, ведь такого мужественного и харизматичного мужчину не так-то просто найти. Стоит отметить, что и сам предмет женского обожания всячески подогревает интерес к своей персоне.
Трудно сказать, благодаря какому из фильмов Владимир Яглыч обязан своей популярностью, ведь каждая вторая его роль непременно демонстрирует силу, характер и мужество, воплощая все это в очередном киногерое. Сам мужчина старается также поддерживать образ некого брутального мачо, который гарантированно сводит с ума большинство представительниц слабого пола.
Сейчас Владимир наслаждается отдыхом на Кипре, откуда регулярно шлет весточку своим поклонницам с помощью публикаций в персональном Инстаграм-аккаунте. На новом снимке актер позирует с обнаженным торсом, сидя на велосипеде. «Рельефно… Просто супер мачо» «Какой красавчик!» «Мужики, берите пример с Вовы! Не прогадаете…» «Обморочно хорош!» «Не мужчина, а мечта…» «Повезло же кому-то с парнем», — наперебой восхищаются артистом очарованные фанатки.
Но несмотря на любопытство поклонниц, Владимир предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Известно, что с 2005 по 2011 год актер был женат на одной из самых многообещающих актрис российского кинематографа — Светлане Ходченковой. После разрыва с супругой у артиста было несколько краткосрочных романов, а в 2015 году в прессе заговорили о скором браке Яглыча с Антониной Паперной. Забавно, но ни брак, ни расставание молодых людей так и не получили подтверждения, зато в 2017 году заговорили о том, что у пары родилась дочь. Так ли это в действительности, пока остается только гадать. Однако микроблог Антонины также заполнен яркими снимками солнечного побережья, подозрительно напоминающими настоящее место пребывания Владимира.
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