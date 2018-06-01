30 собак в самых невообразимых позах во сне

Недавно нам удалось найти собак, которые просто не понимают, как можно комфортно расположиться на диване рядом с хозяином. Взгляните на фото, заставляющие улыбнуться… Итак, самые бесшабашно спящие собаки.

Источник: gavpost.ru 1. Интересная была телепередача…

2. Эх, так и не дождался кресла со спинкой…

3. Именно так должны спать лучшие друзья!

4. Запомни, пес, никакое лежбище не заменит кровать хозяина!

5. Хотя планкинг уже давно не в моде, кажется, этот щенок предпочитает ретростиль.

6. Еще один вид планкинга… или прыжок в воду ласточкой с резким засыпанием. Сам еще не понял.

7. Мимими… Для одного из них напарник — удобная подушечка, а для другого — крошечное пуховое одеяльце.

8. Чтобы было удобнее лунатить во сне!

9. «Эта поза полностью работает на меня, и не беспокойтесь о моей пояснице».

10. Они очень стараются выглядеть расслабленно и естественно…

11. Уморился после встречи с почтальоном и псом из другого автомобиля.

12. Эй! А никто и не говорил, что будет легко! Ну и что, что ты щенок! Ешь!

13. Ну да, щенки иногда чудят. Однако это вне всяких рейтингов!

14. Да, чуть выше мы уже видели похожую идиллию. Разве это не умилительно?

15. Всё в порядке, не беспокоимся.

16. А Катя еще удивляется, что цветы не растут в этом горшочке!

17. Наверное, это лучшее фото спящих друзей.

18. Инноватор во всем, этот щенок открыл двухцветочногоршочный метод полезного сна.

19. Мы купили ему суперудобную кровать, но он оказался «коробочным» псом…

20. Чем выше ноги, тем крепче сон!

21. Кажется, это новый тренд покорения мира своей милашностью.

22. С ним всё окей, просто мечтает о новой игрушке-пружинке.

23. Шавасана — самая важная из поз!

24. Главное, чтоб нашел свою голову на диване, как проснется…

25. А ему, по крайней мере, не нужно будет далеко ходить за завтраком, когда проснется.

26. Кошка убеждает своего друга, что это самый удобный способ поспать для них.

27. Матч «Щенок корги — игрушка» — 0:1.

28. Зачем подушка, когда есть железная ножка стола?

29. Кровати? Да кому вообще нужны эти отвратительные кровати!

30. Природа дурманит и убаюкивает на ходу…