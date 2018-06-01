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Гонконгских геев полечили молитвами и отказом от секса
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Гонконгских геев полечили молитвами и отказом от секса 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Молиться и воздерживаться от секса посоветовали геям в Гонконге, чтобы излечить свою гомосексуальность. Об этом сообщает Reuters.
Кроме этих способов для «излечения» геям необходимо выглядеть как мачо, перестать смотреть порно и избегать общества других мужчин.
Некоторые геи также посещали сеансы терапии и молитвы, во время которых, как им сообщали, их ориентация станет традиционной. Создатели таких программ реабилитации, чаще всего консервативные христиане, уверены, что гомосексуальность — осознанный выбор человека.
Один из прошедших реабилитационный курс сообщил агентству, что после таких сеансов он потерял вес, испытывал проблемы со сном, после чего врач поставил ему диагноз депрессия. По словам пострадавшего, он постоянно испытывал чувство вины и был на грани самоубийства.
Гомосексуальность легальна в Гонконге уже почти тридцать лет. Однако несмотря на внешне толерантную по отношению к геям атмосферу и регулярно проходящие гей-парады, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией все еще испытывают давление со стороны семьи. Их заставляют жениться и заводить детей. Кроме того, по закону специального административного района, гей-браки запрещены.
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