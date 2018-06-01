Железный рубль, река, солнце и манная каша детства

Накануне Дня защиты детей корреспондент VN.ru обратился к нескольким известным новосибирцам с просьбой рассказать читателям забавные эпизоды из их детства — незабываемые. Известные люди живо откликнулись. А чтобы все было по-настоящему, отыскали свои старые фото — оттуда, из ребячьих лет. И вот что получилось…

Игорь МАРАНИН, писатель

«Было мне лет шесть, и, гуляя во дворе, я нашел большой металлический рубль. Зацепил носком ботинка кочку, он и вылетел из-под нее, сверкая и радуясь весеннему солнышку.Рубль в застойные времена казался шестилетнему мальчику огромным состоянием. Можно было купить пять порций мороженого, не говоря уже о тридцати трех стаканах газводы с сиропом.

— Мама! Мама! — мой радостный вопль был слышен, наверное, даже в соседнем подъезде.

— Я рубль нашел!

— Где? — спросила мама.

— Пойдем, покажу, он во дворе лежит!

Мама долго смеялась, но на улицу со мной пошла. В том месте, где я сковырнул ботинком кочку, рубля не оказалось.

— Куда же он подевался? — вырвался у меня удивленный возглас.

— Подобрал кто-то, — ответила мама.

Никогда еще мир не казался мне столь несправедливым.

— Ведь это же я его нашел! — со слезами на глазах прошептал я.

Тридцать три стакана в моей голове опрокинулись, и газированная вода вылилась на перевернутую кочку.

Надо честно признать: с тех давних пор мир нисколько не изменился к лучшему. И деньги в нем по-прежнему не дожидаются нас на улице».

«Когда мне было полтора года, мама повезла меня на отдых в Геленджик. Из тогда еще советской Армении на морские курорты вылетали маленькие пассажирские самолетики.

Гордый «Як» набрал высоту, и мы летели в нем, предвкушая всю прелесть долгожданного отдыха. Предвкушали все пассажиры, кроме одного… Моей мамы. Она была сильно занята, искала меня по всему салону самолета. Да, да. Я умудрился потеряться на борту. Раз! И нет ребенка…

Мама искала меня под сидениями, в проходе, в хвостовой и носовой частях самолета. Ищет и думает: «Ну, не мог же он спрыгнуть с летящей машины». Так-то оно так, но ребенка нет.

Смех и грех, но мама говорит, что искала даже в туалете. Нажимала известную педальку, чтобы понять не «смылся» ли я в буквальном смысле слова.

Заметив чрезмерную обеспокоенность молоденькой родительницы, один из пассажиров вызвался помогать маме. Вместе они обшарили все чудо советской гражданской авиации и даже решили проверить кабинку пилотов на предмет наличия в ней меня. Бинго! Я сидел не просто в кабинке… Я нашелся сидящим в кресле пилота с огромным бутербродом в руках.

— О! Мама! Колбасу будешь!? — спросил я, увидев маму, которая почему-то не улыбалась. Но это еще не самая соль…

Много лет спустя мама в очередной раз рассказывала эту историю гостям за столом — и что бы вы думали? Один из друзей нашей семьи — дядя Арик — встает и, сделав круглые глаза, говорит: «Это был я! Лара! Это я тебе помогал искать Каренчика».

Каренчику, к слову, на тот момент было уже за тридцать. Мы, конечно же, не сразу поверили в такое киношное совпадение. Претенденту на звание «спасатель века» устроили экзамен. И он его выдержал. Вспомнил всё! Цвет самолета и день полета, и мельчайшие детали моего детского костюмчика. Такая вот история».

«Ха! Ну, есть такое — как ни странно — самое яркое впечатление детства — прием в пионеры. Я очень волновалась перед этим событием, готовилась самостоятельно — взяла в библиотеке книжку про пионерскую организацию, рисовала альбом со всеми пионерскими атрибутами (хотя никто не просил). Ну и потом, конечно же, шла по улице с галстуком поверх куртки и чувствовала себя на вершине мира!»

«С утра, дождавшись, когда родители уйдут на работу, мы с пацанами снаряжались на Иртыш. На весь день. Хлеб, огурцы, помидоры, вареные яйца… Воду, само собой, не брали. Какую воду на речку?! Что, там воды мало!?

Вообще-то, первое воспоминание, связанное с водой и ужасом, который может ей сопутствовать, уходит у меня в раннее детство: солнце, яркий день, широченная река, полная плещущихся людей, и я, стоящий у кромки берега. Кстати, река была Нура, так себе речушка.

Отец с матерью загорают неподалеку на раскинутом покрывале, там же домашняя снедь, квас в бидончике. Все так вечно, незыблемо… Я зашел по щиколотку в воду и смотрел, как мальки, словно слепые котята, тыкались в мои ноги. Они были такие доверчивые и ласковые, что хотелось их погладить. По-моему, я был счастлив… Да, скорей всего…Так, наверное, и выглядит абсолютное человеческое счастье, незамутненное никакими страстями: солнце, река, отдыхающие родители, мальки…

И вдруг — бултых! Небо перевернулось, вода заливает лицо, я захлебываюсь и воплю, что есть мочи… Дикий страх лишает меня рассудка, не понимаю, что произошло… Но вот я уже на чьих-то руках, меня успокаивают и объясняют: мол, ничего страшного, просто нога попала в ямку. Мать строго-настрого запрещает на будущее заходить в речку одному, уверяя, что так можно и утонуть.

Весь следующий день я хожу во дворе героем: как же, чуть не утонул, и ребятишки смотрят на меня с завистью — везет же некоторым! Однако это происшествие не отвратило меня от любви к купанью, и все бесконечные годы детства понятия «лето» и «вода» были для меня нераздельны».

Фото из Instagram Романа Власова

«Я начал ходить на борьбу в шесть лет, вернее, ездить на троллейбусе. Путь составлял восемь остановок, не так много, но должен признаться, что в семейном бюджете расходы на проезд никогда не были предусмотрены, ездил я «зайцем», и когда очередной кондуктор в очередной раз выгонял меня на улицу, приходилось либо идти пешком, либо ждать следующего троллейбуса в любую погоду, в любой мороз.

Но была одна женщина-кондуктор, она на протяжении долгих лет будто бы не замечала меня, и я спокойно доезжал до родного «Динамо» и выходил. Каждый раз я ей внутренне был благодарен, но так ни разу и не заговорил с ней… У каждой победы много отцов и матерей. И эта победа для Вас, женщина-кондуктор, труженица большой страны, настоящий Человек». Александр ДУХНОВ, писатель

«Это было во времена, когда по земле ходили трубадуры. В нашем детском саду изобрели замечательную пытку — варить манную кашу с комками. На некоторых представителей комки не действовали, но было несколько человек, так сказать, тонко реагирующих.

Воспитательницы, действовавшие в сговоре с поварихой, придумывали все новые способы, чтобы заставить детей глотать эту отраву. Однажды дело приняло совсем серьезный оборот. Нашу небольшую группу наиболее последовательных «отказников» собрали за одним столом и заявили, что мы можем выйти, лишь предъявив пустые тарелки. Представьте наше горе: все дети давно играют, а мы сидим, возюкая ложками поненавистной пище.

Главное, все наши уловки хитрая воспитательница сразу подмечает. Собственно, главных уловок были две: размазать кашу по тарелке, чтобы создать впечатление лишь легкой недоеденности; еще можно было размазывать кашу по тыльной стороне столешницы, но она долго засыхала и капала на коленки.

Шло время, спасенья не было. И тут один мальчик страшно закричал, крепко зажмурил глаза и в отчаянии стал кидать себе в рот полные ложки…»

«Когда мне было лет 12-13, я встретил у подъезда дедушку. Мы с ребятишками играли — он подошел к нам и пообещал, что на следующий день придет в это же время и подарит мне футбольный мяч, который якобы лежал у него без дела. Я ждал его несколько дней в назначенное время, как собака Хатико, но он так и не появился. Что-то уже лет двадцать его не видать, до сих пор жду… Сейчас смешно об этом рассказывать, но тогда было обидно!

Обида прошла, когда получил крутой подарок от отца. Он заказал нам с братом в ателье боксерскую форму — красную и синюю. Тогда мы стали самыми модными в городе (в то время жили в Новокузнецке). Много-много лет боксировали в этой форме — шортах и майке. А что еще нужно ребенку? Я был самым счастливым!Жили мы небогато, скромно. Часто донашивал одежду за братом, который меня на год старше. Нынешние дети, конечно, отличаются. У многих уже есть айфоны и прочие гаджеты, у них меньше стимула чего-то достигать. Мы же радовались мелочам. Хотели быть самыми сильными и ловкими. Повыпендриваться перед девчонками, какие мы сильные. Играли двор на двор в футбол и даже баскетбол — на пакетики «Yupi» — быстрорастворимого напитка, который потом все вместе же и выпивали. У нас был один мячик на всю округу. Многие из современных детей лишены этой романтики».