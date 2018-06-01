Канализация на даче: 5 решений

Канализация необходима не только в городе, но и на даче. Дизайнер Анна Рагулина рассказывает, какие виды канализации бывают и какой из них выбрать.

Для начала определитесь с важными вопросами:

Дом с постоянным проживанием или временным

Сколько человек живет в доме

Перечень используемого сантехнического оборудования

И не забудьте учесть еще несколько моментов:

Уровень залегания грунтовых вод Размер участка

Структура почвы

Самое простое и быстрое решение — его нужно только купить, распаковать и поставить.

Но лучше рассматривать биотуалет в качестве временной меры, поскольку остается вопрос об удалении сточных вод.

Это яма с кирпичными или бетонными стенами. Бывает открытого и закрытого типа. Последний герметичен, имеет дно и крышку с отверстием для откачки. Это один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. При это вы полностью обезопасите почву и источники воды от возможного загрязнения

Плюсы: невысокая стоимость и возможность установки без привлечения дополнительной техники.

Минусы: не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод и глинистой почвой. К тому же из-за небольшого объема стоков вам придется постоянно рассчитывать расход воды. И еще один недостаток выгребной ямы — грязь и неприятный запах.

Иногда нужно обустроить мансарду или гараж с санузлом или устроить новую точку с сантехническим оборудованием, но стояки канализации находятся далеко и неудобно тянуть трубы отвода через весь дом.

Используйте насосы для принудительной откачки грязной воды и канализационных стоков. Если вы планируете подключить максимальное количество приборов, предусмотрите возможность откачки горячей воды и измельчения отходов. Например, модель Sanicubic 1-NM SFA может подключаться к множеству приборов — унитазу, ванной, посудомоечной и стиральной машине, к кухонной мойке.

Подходит для частных домов, коттеджей и дач с небольшим и средним объемом стоков. Конструкция состоит из 2—4 очистных секций, и чем их больше, тем выше степень очистки.

В первой секции происходит разложение стоков на фракции. Легкие элементы перемещаются вверх, а тяжелые — вниз, где потом разлагаются. Ускорить этот процесс можно с помощью специальных биодобавок с бактериями.

Осветленные воды уходят в соседнюю камеру, а нерастворимые элементы оседают на дно. После этого через специальный отсек с биофильтром вода отправляется на выход. После очистки в септике стоки через дренажные поля или инфильтраторы отводятся в почву.

Конструкция напоминает септик, но при этом имеет дополнительные элементы: аэротенк, биофильтр, обратный клапан, насос. Они позволяют использовать воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив в водоем.

На обложке: дизайн-проект Анны Рагулиной.