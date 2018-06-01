Непоседа и добряк, который спит 20 часов в сутки: тюменцы рассказали, как у них появился Кайен Хорькевич

Название этих проворных зверьков пошло от латинского слова «вор». С их помощью, по легенде, когда-то даже строили «Боинги».

— Привет! Я — Кайен!

Сегодня авиаконструкцией эти милые пушистики не занимаются: достаточно того, что они радуют своим присутствием хозяев. Да и любой прохожий едва может пройти мимо, увидев на выгуле это животное.

В этот раз мы расскажем про самого шустрого героя нашей рубрики — хорька по имени Кайен.

— Да, я такой

Хорек с приданым

В городе на Туре Кайен Хорькевич (именно так его официально, но с улыбкой, называют хозяева) поселился в феврале этого года, тогда ему было почти два. Но даже за небольшой период времени он стал полноценным членом семьи Ольги Фомичевой Павла Сорокина . В Тюмень Кайен попал прямиком из Ирбита.

— Мы его взяли по причине того, что его предыдущие хозяева завели собаку. Она играла с ним, как с игрушкой. А хорек, в свою очередь, стал отказываться от еды, исхудал и почти не выбирался из клетки. Продавцы указали в объявлении: нужен любящий дом и любящие руки. Мы его выбрали и поехали за ним в Ирбит. Обошелся нам Кайен в пять тысяч рублей. Но это был хорек с приданым: его нам отдали вместе с клеткой, поилкой. Вообще, купить хорька в Тюмени — проблематично. В основном только на пристрой, когда кто-то отказывается от животного. В нашем городе средняя цена на них — 10 тысяч рублей. Почему выбрали именно хорька, не знаю. Но Павел давно говорил, что если брать домашние животное, то это будет не кошки и не собака, а хорек, — говорит Ольга.

— Я ведь лучше всех, правда!

Чтобы не пахнуть — нужно мыться и чистить железы

Один из самых часто задаваемых вопросов про хорьков — есть ли у них неприятный запах. За всех хорьков ручаться не можем, но вот Кайен — парень без неприятного запаха, чистоплотный и аккуратный.

— Он кастрирован, поэтому не воняет. Конечно, у него есть свой естественный запах, как у любого другого животного. Моем его раз в одну-две недели под душем. Также в ветклинике прочищаем железы, — рассказывает хозяйка этого шустрого парня.

Параанальные железы — находятся сразу у выхода ануса хорька. Выделяемое ими вещество — густое и с очень неприятным запахом. Для того, чтобы животное не распространяло этот запах, железы чистят.

Хозяйский парень, живущий в «норке»

Хорьки — животные норные. Поэтому ничего странного нет в том, что наш герой практически отрекся от клетки и мягкого домика и перебрался в свою импровизированную нору. Ей стало пространство под кухонным гарнитуром. Сначала Каейн что есть силы пытался туда пробраться. И ничего его остановить не могло: ни уговоры хозяев, ни различные детские замки и защелки.

Хоря выглядывает из своей импровизированной норки

— Он любые замки вырывал с корнем. Поэтому мы смирились, приготовили для него место и пустили его туда жить. В квартире он у нас на свободном выгуле. Если хоря держать только в клетке, то она должна быть большой. Чтобы было, где резвиться и играть, лучше в несколько уровней. Иначе хорь заскучает, может даже заболеть, — советуют хозяева.

А еще он ну очень любит свою переноску

— Очень ее люблю! Верните меня обратно, иначе буду жаловаться!

Что едят хорьки и сколько стоит их содержание

Питание хорьков во многом напоминает кочашье. Малыша Кайена кормят кормом для котят с высоким содержанием белка и без содержания злаков. Изначально ему давали натуральную пищу.

— Где моя большая ложка? Шучу: она мне не нужна

— Он прячет еду, и мы переживали, чтобы он не съел какой-нибудь испорченный кусочек курицы, например. Могли бы начаться проблемы со здоровьем из-за этого, поэтому решили не рисковать и перешли на корм, — объясняет тюменка.

Из лакомств Кайену положено немного ветчины и покупные вкусности. Из запретных продуктов — молочка и злаковые. Овощи и фрукты хорек ест неохотно, предпочитая курицу и яйца.

— Хорьки не переедают: съедят столько, сколько им нужно. Остальное будут носить в норку и складывать про запас, — рассказывает Павел.

Вот такие фокусы показывает хоря взамен на лакомства

В среднем без обращений к доктору и прививок содержание хорька обойдется в тысячу рублей в месяц: это на корм и вкусняшки. Различные домики, лежанки и игрушки — это уже зависит от щедрости хозяина.

Клетка стоит в среднем 5 тысяч рублей, домик — около тысячи. Но нужно быть готовым к тому, что хорек откажется в нем жить и найдет себе другу «норку».

— Хи-хи, это так — Ежегодная прививка с дегельминтизацией обойдётся в 2,5–3 тысячи рублей, — продолжает Ольга.

Соня, силач и активный парень

Возможно, добрый нрав хорьков связан с их образом жизни: спят эти зверьки по 20 часов в сутки. Кто будет злым после столь продолжительного дня — считаем мы.

Кстати, спит Кайен в самых разнообразных позах: и на спине, и на животике, и высунув язык.

Спять хорьки по 20 часов в сутки. Мы даже немного им завидуем. А вы?

И вот так хорьки тоже спят.

Не переживайте — с Кайеном все хорошо. Он просто спит

Этот непоседа — тот еще любитель лабиринтов и ходов. И если вдруг на его пути появился пылесос, то его этот маленький пронырливый зверек с легкостью отодвинет.

— Он ложится набок, упирается спиной и начинает отодвигать то, что ему мешает. Любые двери для него тоже не преграда, — говорят хозяева.

Популярность среди детей

Умиляют хорьки не только случайных прохожих, которые, увидев их на прогулке, спешат расспросить все-все про зверька. Также ну очень популярны эти милахи среди детей.

Вот вам доказательство

— Хорьки просто притягивают малышей. Увидев Кайена, все дети перестают плакать и сразу себя хорошо ведут, — смеется Ольга. — Но вообще его все хвалят. Ветеринары тоже говорят, что он ведет себя очень прилично и воспитано.

Дети без ума от этого парня

Если вы решитесь завести хоря, то нужно учитывать, что они — жуткие непоседы. Сидеть у вас на руках, как кошки, они не будут. При этом хорьки не особо прыгучие и высоту не любят: это гарантирует, что бегать по кухонному столу и воровать оттуда еду они не будут. Да и на шкафы и различные полки тоже не заберутся.

— Самочки более прыгучие и гораздо меньше по размерам. А самцы, конечно, в этом плане лентяи, — с улыбкой рассказывает хозяйка Кайена.

Непоседа и добряк: про характер хорьков

Наш герой, как уверяют его хозяева, — отчаянный добряк и ласкуша. Он не кусается, хоть его сородичи все же могут укусить — не зря у этих хищников столь острые зубы.

А еще Кайен — послушный зверек, который ходит в горшок строго в лоток и не грызет провода и обои. Исключение — проводки в виде спирали. Такую игрушку Кайен тут же утащит в свою норку и не отдаст.

— А еще мне нравится исследовать все-все. Вот этот ваш рюкзак мне понравился, кстати

— Жаль, в норку его не затащить — не поместится

Дрессировать, правда, хорька вам вряд ли удастся. Но со временем можно немного усмирить его характер.

— Если Кайен ведет себя плохо, на него можно зашипеть либо легонько потрепать его за холку — так мамы их воспитывают. И он тут же успокаивается, — делится секретами воспитания Ольга.

Тюменцы считают, что у хорьков нет особого чувства привязанности к хозяину. Но вот они сами любят Кайена безгранично и считают его полноценным членом семьи. А он в свою очередь совсем не против: каждое утро он забирается к хозяевам на кровать, будит хозяев, покусывая за ухо и забавно гугукает от удовольствия.

— Я самый счастливый хорек в мире!

Вот еще одно доказательно того, насколько Кайена любят заботливые хозяева. Этот кадр фотографа 72.ru с хорем уже красуется во главе всех фото тюменцев

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