Отливаем тротуарную плитку своими руками

Тротуарная плитка, или брусчатка — красивый, прочный материал, который применяется для устройства и декорирования садовых дорожек, площадок и внутреннего помещения двора. Все бы хорошо, но, к моему огромному сожалению, брусчатка — удовольствие не из дешевых, а сделать свой двор чистеньким и красивеньким хочется каждому, вот и у меня возникло такое огромное желание.

Тротуарная плитка в саду

Купить брусчатку в необходимом количестве я не могла — оказалось не по карману, а вот изготовить самостоятельно — запросто:) Именно о том, как самостоятельно изготовить брусчатку, я и расскажу вам в этой статье, полностью проиллюстрировав процесс изготовления.

Необходимые материалы и приспособления

Собственно технология производства брусчатки, как и ее рецептура, была найдена мною в интернете, благо информации более чем достаточно, и я принялась за дело. Для изготовления такой тротуарной плитки необходимо иметь цемент, песок, суперпластификатор и, по желанию, краситель.

Портландцемент

В магазине я приобрела несколько мешков цемента марки 500 и суперпластификатор: он увеличит прочность брусчатки и повысит ее стойкость к пониженным температурам.

Суперпластификатор

Не огромная, конечно, но вполне достойная куча песка, привезенного около года назад из местного карьера, у нас осталась после достройки дома.

Песок

А колорант-краситель я решила не приобретать. Честно говоря, как по мне, то разница между цветной и серой брусчаткой небольшая, цвет все равно получается с оттенком серого! В качестве вибростола, без которого изготовление качественной брусчатки попросту невозможно, было решено использовать старую стиральную машинку Siemens, уже давно отслужившую свой срок, но еще очень даже рабочую. Если кто не знает, для чего нужен вибростол, объясняю — с его помощью достигается максимальное уплотнение форм любых бетонных элементов, в нашем случае брусчатки, которая становится более однородной и, соответственно, крепкой. О формах я расскажу вам отдельно и более подробно. :)

О формах для самостоятельного изготовления брусчатки

Когда я поделилась идеей самостоятельного изготовления брусчатки со знакомыми, некоторые из них предложили мне и формы изготовить самостоятельно. Одни предлагали сколотить формы из старых деревянных досок, вторые советовали использовать ненужные емкости — лоточки, судочки и т.д., третьи уговаривали изготовить их самой из специального полимера. Я, конечно, девушка «с руками», но на такое не отважилась, решила приобрести готовые формы. Они достаточно разнообразны, благодаря чему можно выбрать форму с красивым рисунком, который будет отпечатываться на поверхности готового изделия, придавая ему особый шарм и шик. Купить формы оказалось тоже делом не из легких, для начала необходимо было определиться, какие именно формы мне нужны: резиновые, способные выдержать около 500 отливок (циклов изготовления), пластиковые, которые прослужат около 250 циклов, или полиуретановые, срок службы которых не превышает 100 отливок. Резиновые и пластиковые оказались достаточно дорогими, и, учитывая то, что я не была на 100% уверена в благополучном исходе дела, я приобрела обыкновенные полиуретановые формы для изготовления брусчатки в количестве 10 штук.

Формы из полиуретана

Производство брусчатки я начала еще в мае, благо погода оказалась благоприятной, и продолжаю по сей день, брусчатки мне нужно достаточно много:)

Технология изготовления брусчатки своими руками

Теперь опишу вам подробно технологию производства тротуарной плитки — брусчатки. На одну отливку, чтобы заполнить 10 форм, мне понадобилось 10 кг песка, 5 кг цемента и 30 г суперпластификатора.

Песок+цемент+суперпластификатор

Все вышеперечисленные компоненты я хорошенько перемешала обычным ручным способом в большом пластиковом ведре и только после этого начала небольшими порциями добавлять воду, перемешивая смесь до однородной массы — чтобы раствор был вязким.

Добавляем в раствор воду

На этой стадии главное не переборщить с водой, ее излишек уменьшит прочность готового изделия в разы! Помимо компонентов, перечисленных мною выше, в смесь для отливки брусчатки можно добавлять мелкий гравий или отсев.

Гравий

Кроме того что гравий добавит изделиям еще больше крепости, его вкрапления визуально сделают брусчатку более натуральной — «каменной». Соотношение раствора в таком случае будет следующим: 30 г суперпластификатора, по 2 части песка, гравия и цемента.

Смазываем форму

Прежде чем в форму заливать наш раствор, ее необходимо смазать специальной эмульсией. Эмульсий для этих целей на рынке продается масса, но я послушалась совета своего старого знакомого и обработала формы обыкновенной жидкостью для мытья посуды — можно использовать любую. Наносила жидкость небольшой кисточкой, аккуратно распределяя её тонким слоем по всей внутренней поверхности каждой формы. После того как все формы были обработаны, их нужно медленно заполнить раствором. Формы я укладывала прямо на верхнюю крышку стиральной машинки и, заполнив их наполовину, включала машинку в режим отжима.

Форма на импровизированном вибростоле

Чтобы немного усилить вибрацию, в барабан стиральной машинки предварительно я положила старое покрывало. Как только машинка начинала вибрировать вместе с формами, я добавляла в них оставшийся раствор, заполняя их полностью. Такой импровизированный вибростол отлично справляется со своей задачей, и качество вибролитья меня очень даже порадовало.

Качество брусчатки порадовало:)

Затем я снимала формы со стиральной машинки и, разложив их в гараже на стеллажи, накрывала обыкновенной полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить лишнего испарения влаги. Только спустя двое суток я извлекала брусчатку из форм, делать этого раньше не рекомендуется, потому что в процессе эксплуатации на формах быстро образуются трещины.

Опускаем форму в горячую воду

Для того чтобы извлечь брусчатку из формы, я опускала ее на несколько секунд в воду, нагретую до +80°C: это способствует расширению формы, и в итоге брусчатка очень легко извлекается.

Извлеченная из формы брусчатка

Освободившиеся формы заполнялись новой порцией раствора, а брусчатка укладывалась рядами на паллету, оставшуюся от приобретенных блоков.

Брусчатка на паллете

Готовые изделия первые 10 дней хранились под полиэтиленовой пленкой все в том же гараже, а затем перемещались на улицу и еще месяц выдерживались для набора прочности. Естественно, изготавливать брусчатку самостоятельно есть смысл только тогда, когда вам требуется ее не очень много, хотя понятие «очень много» у каждого из нас свое:) Но именно этот способ оказался для меня наиболее приемлемым, тем более что работа не отнимала много времени и выполняла я ее в промежутках между основными делами. И, что особенно важно, с большим интересом и удовольствием. Изготавливать брусчатку своими руками или нет, каждый решает сам, а я только могу сказать, что это увлекательно, необременительно и выгодно. Надеюсь, мой маленький мастер-класс по изготовлению брусчатки будет для вас полезным, пробуйте и хвастайтесь своими результатами!