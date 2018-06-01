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Типичный алиментщик НСО — неработающая мать
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Типичный алиментщик НСО — неработающая мать 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Львиную долю алиментщиков составляют мужчины — 80%, однако и на прекрасную половину человечеству приходится 20% статистики. Общая сумма долга неплательщиков алиментов в Новосибирской области превышает 5 млрд рублей. В среднем задолженность одного типичного неплательщика равна 253 000 рублей.
Больше всего неплательщиков в возрасте от 30 до 42 лет (64%), на втором месте — от 42 до 54 лет (20%), на третьем –— от 18 до 30 лет (13%). Должников по алиментам от 54 лет и старше всего 2%.
Примечательно, что и во второй, и в третьей возрастной группе должников злостными уклонистами от исполнения родительского долга являются женщины.
«В группе алиментщиков от 42 до 54 лет 85% отцов, которые не заботятся о своих детях. Большая часть из них трудоустроена и с их источников доходов взыскиваются алименты.
Среди матерей, напротив, больше безработных, либо тех, кто предпочитает случайные заработки без оформления трудовых отношений, — рассказали в УФССП по региону. — В группе мам и пап от 18 до 30 лет неработающих мам значительно больше, чем отцов. Многие из них лишены родительских прав и ведут асоциальный образ жизни. Только у каждой третьей матери есть постоянное место работы, в то время как с зарплаты каждого второго папы удерживаются денежные средства на содержание несовершеннолетних детей».
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Женский форум
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