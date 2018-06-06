Как питаться и вести себя в Петров пост?

4 июня у православных начался Петров пост, который ещё называют Апостольским. Чем он отличается от остальных?

— Петров пост отличается от всех дней смирения в году, — поясняет отец Максим. — Во-первых, у него «плавает» начало, но строго ограничено окончание — 12 июля — в день апостолов Петра и Павла. От этого происходит его второе название — Апостольский пост. Петров пост наступает на 7-й день после Троицы, а она, как известно, каждый год сдвигается. Поэтому, например, в 2018 году он необычно длинный — 38 дней. К тому же Петров пост относится к нестрогим. Поэтому в понедельник, среду и пятницу верующим не возбраняется употребление рыбы и небольшого количества вина. Под строгим запретом находятся мясные и молочные продукты, а также яйца. Как и положено, в дни поста нельзя вести праздный образ жизни, принимать участие в разгульных мероприятиях, предаваться чревоугодию, лениться, сплетничать и завидовать.