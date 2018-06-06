Ещё
Как питаться и вести себя в Петров пост?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как питаться и вести себя в Петров пост? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
4 июня у православных начался Петров пост, который ещё называют Апостольским. Чем он отличается от остальных?
— Петров пост отличается от всех дней смирения в году, — поясняет отец Максим. — Во-первых, у него «плавает» начало, но строго ограничено окончание — 12 июля — в день апостолов Петра и Павла. От этого происходит его второе название — Апостольский пост. Петров пост наступает на 7-й день после Троицы, а она, как известно, каждый год сдвигается. Поэтому, например, в 2018 году он необычно длинный — 38 дней. К тому же Петров пост относится к нестрогим. Поэтому в понедельник, среду и пятницу верующим не возбраняется употребление рыбы и небольшого количества вина. Под строгим запретом находятся мясные и молочные продукты, а также яйца. Как и положено, в дни поста нельзя вести праздный образ жизни, принимать участие в разгульных мероприятиях, предаваться чревоугодию, лениться, сплетничать и завидовать.
АиФ Красноярск: последние новости
Задача на дачу. Как собрать урожай и не потерять здоровье Кексы и море. Что думают дети о ямах на дорогах, мусоре и счастье? Можно ли пить горячую воду из крана?
Женский форум  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 неизвестных фактов о женском теле3
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Королева вовремя сменила партнера4
«Тебе непременно хочется ее трогать и трогать»
Почему анальный секс — это не страшно3
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение